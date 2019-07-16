Настя Каменских показала фото со съемок «Х-фактор»-10
16.07.2019
Судья «Х-фактор» 10 сезон на телеканале СТБ Настя Каменских показала фото со съёмочной площадки проекта. Стильный наряд певицы вызвал шквал обсуждений в сети. Смотрите фотоподборку нового образа прямо сейчас!
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Известная украинская певица Настя Каменских не перестает удивлять поклонников. Каменских уже показывала один из образов для нового сезона шоу «Х-фактор» — красивое облегающее платье, которое подчеркнуло прекрасную фигуру. На этот раз певица снова продемонстрировала яркий образ — двухцветный комбинезон с прозрачным поясом.
Артистка решила узнать мнение поклонников о таком необычном стильном образе. Первым откликнулся муж звезды Потап, сопроводив комментарий «Мені дуже» эмодзи с огоньком, а вот поклонники не сдерживали эмоций:
«Такая милая. Стрижка очень к лицу, такая игривая», «А взагалі, я Вас обожнюю. Ви приклад для багатьох», «Ярко и интересно! Возьми себе этот костюм для концертов»
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Напомним, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ. В этом году проект отмечает свой день рождения. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд.
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