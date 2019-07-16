Настя Каменских показала фото со съемок «Х-фактор»-10

Судья «Х-фактор» 10 сезон на телеканале СТБ Настя Каменских показала фото со съёмочной площадки проекта. Стильный наряд певицы вызвал шквал обсуждений в сети. Смотрите фотоподборку нового образа прямо сейчас!

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