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Настя Каменских показала фото со съемок «Х-фактор»-10

16.07.2019

Судья «Х-фактор» 10 сезон на телеканале СТБ Настя Каменских показала фото со съёмочной площадки проекта. Стильный наряд певицы вызвал шквал обсуждений в сети. Смотрите фотоподборку нового образа прямо сейчас!

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Известная украинская певица Настя Каменских не перестает удивлять поклонников. Каменских уже показывала один из образов для нового сезона шоу «Х-фактор» красивое облегающее платье, которое подчеркнуло прекрасную фигуру. На этот раз певица снова продемонстрировала яркий образ двухцветный комбинезон с прозрачным поясом.
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Артистка решила узнать мнение поклонников о таком необычном стильном образе. Первым откликнулся муж звезды Потап, сопроводив комментарий «Мені дуже» эмодзи с огоньком, а вот поклонники не сдерживали эмоций:
«Такая милая. Стрижка очень к лицу, такая игривая», «А взагалі, я Вас обожнюю. Ви приклад для багатьох», «Ярко и интересно! Возьми себе этот костюм для концертов»
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Напомним, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ.  В этом году проект отмечает свой день рождения. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд.

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