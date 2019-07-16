Настя Каменських показала фото зі зйомок «Х-фактор»-10
16.07.2019
Суддя «Х-фактор» 10 сезон на телеканалі СТБ Настя Каменських показала фото зі знімального майданчика проєкту. Стильне вбрання співачки викликало шквал обговорень в мережі. Дивіться фотодобірку нового образу просто зараз!
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Відома українська співачка Настя Каменських не перестає дивувати шанувальників. Каменських вже показувала один з образів для нового сезону шоу «Х-фактор» — в шикарному платті, що облягає, підкресливши прекрасну фігуру. На цей раз співачка знову продемонструвала яскравий образ — двоколірний комбінезон з прозорим поясом.
Артистка вирішила дізнатися думку шанувальників про такому незвичайному стильному образі. Першим відгукнувся чоловік зірки Потап, супроводивши коментар «Мені дуже» емодзі з вогником, а ось шанувальники не стримували емоцій:
«Такая милая. Стрижка очень к лицу, такая игривая», «А взагалі, я Вас обожнюю. Ви приклад для багатьох», «Ярко и интересно! Возьми себе этот костюм для концертов»
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