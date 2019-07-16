Настя Каменських показала фото зі зйомок «Х-фактор»-10

Суддя «Х-фактор» 10 сезон на телеканалі СТБ Настя Каменських показала фото зі знімального майданчика проєкту. Стильне вбрання співачки викликало шквал обговорень в мережі. Дивіться фотодобірку нового образу просто зараз!

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