Даша Трегубова: Намагатимусь розтопити серця суддів «Х-фактора»

На телеканалі СТБ стартували зйомки 10 сезону грандіозного вокального шоу «Х-фактор». Цього року легендарний проєкт відзначає день народження. Ведучою стала відома українська актриса і телеведуча Даша Трегубова. Вона поділилася своїми першими враженнями від майбутнього сезону. Подробиці — в матеріалі.

Більше на тему: «Х-фактор»-10: на кастинг прийшла бек-вокалістка Наталі Могилевської

Хто з ведучих не мріяв стати частиною «Х-фактора»? Я дуже рада і пишаюся тим, що вестиму головний день народження цього року. Коли я дізналася, що затверджена на роль ведучої легендарного шоу — співала від щастя. Я знаю, як це — самому будувати свою кар’єру і долю, тому учасників розумію, як ніхто. До того ж сама обожнюю співати — тому у всіх учасників є в моїй особі особистий бек-вокал і підтанцьовка на бекстейджі. І повірте — нас чекає грандіозний сезон!

Чи були сумніви?

Сумніви? Ви жартуєте? Звичайно, не було. Я трохи переживала, не знала, з чого почати. Але коли я приїхала в перший день на майданчик, все сталося так природно, енергійно і радісно! Так, як і повинно було бути.

Що для вас «Х-фактор»?

На «Х-факторі» свій величезний світ — неймовірна енергія талановитих людей, гумор, вибух абсолютно різних емоцій і такі рідні, але іноді дуже строгі судді, чиї серця ми намагаємося розтопити.

А що ви вважаєте вашим х-фактором?

Мій х-фактор — це вміння постійно знаходити для себе нові виклики, приймати їх, насолоджуватися ними і робити все для того, щоб ці челенджі з’являлися набагато частіше.

Більше на тему: Ігор Кондратюк вийшов на сцену в кокошнику Олі Полякової

Які виконавці у вашому плейлисті? Кого любите слухати?

У мене стільки артистів у плейлисті! У мене просто величезна кількість пісень різних жанрів. Якби хтось послухав весь цей перелік… Моя музика — від Арети Франклін і госпелів до Скриптоніта і Біллі Еліш. Я з дитинства люблю саундтреки з кіно. Іноді закохувалася у фільми за саундтреком. Зараз найчастіше у мене грає Майкл Ківанука, особливо його трек «Cold Little Heart» із серіалу «Велика маленька брехня». Слухаю багато українських виконавців, теж дуже різних — в плейлисті у мене є і Квітка Цісик, і MONATIK, і Onuka, а ще Адам і BRAII, а також, звісно, «Океан Ельзи», «ТНМК», «Бумбокс». У нас дуже багато крутих артистів. Люблю наших, вони талановиті та з кожним роком стають все кращими, дивують і радують. І як круто, що багато хто з них «народжується» на «Х-факторі».

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ