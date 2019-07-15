Даша Трегубова: Постараюсь растопить сердца судей «Х-фактора»

На телеканале СТБ стартовали съемки 10 сезона грандиозного вокального шоу «Х-фактор». В этом году легендарный проект отмечает день рождения. Ведущей проекта стала известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова. Она поделилась своими первыми впечатлениями от грядущего сезона. Подробности — в материале.

Больше по теме: «Х-фактор»-10: на кастинг пришла бэк-вокалистка Натальи Могилевской

Даша, добро пожаловать на «Х-фактор»! Расскажите, как вы отреагировали, когда узнали, что будете ведущей 10 сезона?

Кто из ведущих не мечтал стать частью «Х-фактора»? Я безумно рада и горда вести главный день рождения этого года. Когда я узнала, что утверждена на роль ведущей легендарного шоу — пела от счастья. Я знаю, каково это — самому строить свою карьеру и судьбу, поэтому участников понимаю, как никто. К тому же, сама обожаю петь — поэтому у всех участников есть в моем лице личный бек-вокал и подтанцовка на бекстейдже. И поверьте — нас ждет грандиозный сезон!

Были ли сомнения?

Сомнения? Вы шутите? Конечно, не было. Я немного переживала, не знала, с чего начать. Но когда я приехала в первый день на площадку, все случилось так естественно, энергично и радостно! Так, как и должно было быть.

Что для вас «Х-фактор»?

На «Х-факторе» свой огромный мир — невероятная энергия талантливых людей, юмор, взрыв абсолютно разных эмоций и такие родные, но иногда очень строгие судьи, чьи сердца мы пытаемся растопить.

А что вы считаете вашим х-фактором?

Мой х-фактор — это умение постоянно находить для себя новые вызовы, принимать их, наслаждаться ими и делать все для того, чтобы эти челленджи появлялись намного чаще.

Больше по теме: Игорь Кондратюк вышел на сцену в кокошнике Оли Поляковой

Какие исполнители в вашем плейлисте? Кого любите слушать?

У меня столько артистов в плейлисте! У меня просто огромное количество песен разных жанров. Если бы кто-то послушал весь этот перечень… Моя музыка — от Ареты Франклин и госпелов до Скриптонита и Билли Элиш. Я с детства люблю саундтреки из кино. Иногда влюблялась в фильмы по саундтрекам. Сейчас чаще всего у меня играет Майкл Кивануки, особенно его трек «Cold Little Heart» из сериала «Большая маленькая ложь». Слушаю много украинских исполнителей, тоже очень разных — в плейлисте у меня есть и «Квітка Цісик», и MONATIK, и Onuka, а еще Адам и BRAII, ну и, конечно, — Океан Ельзи, ТНМК, Бумбокс. У нас очень много крутых артистов. Люблю наших, они талантливые и с каждым годом становятся все лучше, удивляют и радуют. И как круто, что многие из них «рождаются» на «Х-факторе».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ