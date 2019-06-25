Даша Трегубова — справжній приклад успішної жінки у всіх сферах життя. Вона одна з найталановитіших актрис, телеведучих і сценаристів в Україні. Даша зуміла побудувати вражаючу кар’єру й стати зразковою матір’ю. Давайте ж згадаємо, як починався шлях до успіху ведучої грандіозного вокального шоу «Х-фактор»!

Більше на тему: Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста

Любителька екстриму і, водночас, справжня леді має за спиною 20 років роботи в кіно і телебаченні. Даша почала свій творчий шлях ще з дитинства, закінчивши музичну школу по класу фортепіано. Крім того, вирішила пов’язати життя з кіно й отримала диплом режисера Інституту кіно і телебачення.

Більше на тему: «Х-фактор» запрошує на головний день народження року

На другому курсі дівчина засяяла в прямому ефірі на каналі IVK. Даша також встигла попрацювати автором і ведучою, сценаристом, режисером, головним редактором каналу. В її професійному арсеналі робота з найбільш затребуваними медіа України.

Даша Трегубова нагороджена титулом «Ведуча року» і «Актриса року». Головна нагорода в житті — це, звичайно, дочка Поліна. Юна дівчина в свої сім років активно знімається на телебаченні та в кіно, пробує себе в моделінгу — бере участь в показах на Junior Fashion Week.

Більше на тему: Настя Каменських: біографія, особисте життя та всі новини про артистку

Ведуча полюбляє активний відпочинок: на своєму байку вона об’їздила майже всю Україну й пів-Європи. Даша не втрачає нагоди подорожі поєднувати з екстримом. Жінка підкорила Кіліманджаро й навіть стрибала з парашутом.

У 2018 році актриса стає ведучою мотиваційного шоу «Цієї миті рік тому». Вона настільки надихнулася історіями героїв, що була готова сама за рік виконати заповітну мрію — заспівати гарну складну пісню. Також Даша — співведуча «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Все буде добре» та інших шоу на телеканалі СТБ.

Даша Трегубова пройшла шлях, який привів її до сьогоднішньої популярності. Вона стала доказом, що тяжка праця — найбільший крок на шляху до здійснення заповітних бажань.

Більше на тему: Оля Полякова: біографія, особисте життя і всі новини про артистку

Уже восени 2019 талановита артистка стане ведучою 10 сезону вокального шоу «Х-фактор».

Дивіться зовсім скоро грандіозний 10 сезон вокального шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ