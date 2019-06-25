Оля Полякова: біографія, особисте життя і всі новини про артистку

Оля Полякова — одна з найуспішніших українських артисток, яка є еталоном успіху й таланту. Вона вже багато років впевнено підкорює серця слухачів по всьому світу. Цікаві факти з життя, а також біографію артистки читайте в нашому матеріалі.

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Оля Полякова – поп-діва української сцени та найгастролююча співачка вітчизняного шоу-бізнесу. У скарбничці хітів виконавиці такі пісні як «Королева ночи», «Шлепки», «О боже как больно», «Люли-люли», «Мама казала», «Плавочки» і багато інших.

Одна з найбільш епатажних і відомих блондинок українського шоу-бізнесу з раннього дитинства займається музикою: закінчила музичну школу по класу фортепіано, музичне училище ім. Леонтовича по класу хорового диригування, а також Київський національний університет культури і мистецтв по класу естрадного вокалу. Також Оля має диплом оперної співачки. Голосовий діапазон артистки – 3 октави.

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2018 рік видався для співачки тріумфальним, а глядачам запам’ятався завдяки треку-блокбастеру «Королева Ночи», що отримав статус «золотого» і премію Музичної Платформи. А однойменний відеокліп набрав понад 28 мільйонів переглядів на офіційному YouTube-каналі співачки, потрапивши в топ-10 відеоробіт за версією YouTube Rewind Україна, таким чином ознаменувавши новий етап у творчій кар’єрі Полякової.

Минулого року Оля Полякова зробила те, що не вдавалося жодному українському артисту – 26 жовтня в київському Палаці спорту при повному аншлазі співачка показала шоу світового рівня «Королева Ночи», задавши нову планку українського музичного виробництва.

Також у 2018 році Полякова була удостоєна звання «Найкрасивішої» жінки України за версією журналу про зірок Viva! та стала першою зіркою українського шоу-бізнесу, яка уклала контракт із ліцензування власного імені й придбання бренду «Оля Полякова».

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Минулого року артистка продовжила акторську кар’єру відразу в двох кінострічках: «Я, Ти, Він, Вона» і комедії «Свінгери-2».

Наприкінці року поп-діва стала номінантом відразу в трьох категоріях музичної премії Yuna-2019: «Виконавиця року», «Найкращий естрадний хіт» і «Найкраще концертне шоу». Також Полякова вирушила у великий тур «Королева ночі».

Оля Полякова заміжня за успішним бізнесменом Вадимом Поляковим і виховує двох дівчаток — Марію та Алісу.

У 2019 році Оля Полякова стає суддею грандіозного вокального шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ. Успішна артистка, талановита співачка, харизматична телеведуча точно знає, як розгледіти у конкурсантах той самий фактор «Х»!

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