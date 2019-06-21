Олег Винник показав BACKSTAGE європейського туру

Олег Винник показав закулісся туру європейськими містами, серед яких були Вільнюс, Прага і серія концертів в містах Німеччини. Читайте подробиці.

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Завершився європейський тур Олега Винника, в рамках якого артист представив авторську музичну програму в Вільнюсі, Празі, а також дав серію концертів в містах Німеччини.

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Сет-лист складався із золотих хітів музиканта: «Счастье», «Нино», «Вовчиця». Особливим сюрпризом для глядачів стало виконання ранніх композицій Винника.

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