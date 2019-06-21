Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Олег Винник показал BACKSTAGE европейского тура

21.06.2019

Олег Винник показал закулисье тура по европейским городам, среди которых были Вильнюс, Прага и серия концертов в городах Германии. Читайте подробности. 

Больше по теме: В Германии поклонница Винника сделала тату с названием его знаменитого хита

Олег Винник показал BACKSTAGE европейского тура

Завершился европейский тур Олега Винника, в рамках которого артист представил авторскую музыкальную программу в Вильнюсе, Праге, а также дал серию концертов в городах Германии.

Больше по теме: Песни Олега Винника можно будет ощутить на вкус

Сет-лист состоял из золотых хитов музыканта: «Счастье», «Нино», «Вовчиця». Особенным сюрпризом для зрителей стало исполнение ранних композиций Винника.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить