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Песни Олега Винника можно будет ощутить на вкус

30.05.2019

К выпуску готовится именная коллекция вин, посвященная творчеству певца. Во время концерта Олега Винника на Тернопольском городском стадионе, с которого вчера стартовал Всеукраинский тур артиста, стало известно, о каком именно вине поет исполнитель в своих хитах. Подробнее читайте в материале. 

олег винник

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Музыкант решил подарить коллекцию вин Shabo «Життя навколо» с собственным автографом своим преданным поклонникам. Этот выбор не случаен, как и все в песнях Винника. Дело в том, что Винний Дом Shabo готовит уникальную, первую в Украине, именную лимитированную коллекцию вин, которая будет посвящена творчеству Артиста №1 в Украине. Уже в конце года каждый, влюбленный в творчество Винника, сможет не только насладиться песнями любимого певца, но и узнать, какие они на вкус.

олег винник 2019

Теперь на каждом концерте в рамках всеукраинского тура «Роксолана» Олег Винник будет дарить коллекцию вина тому, кто приобретет билет на 13 место 13 ряда. Какой сектор сюрприз! Следующие выступления исполнителя состоятся в Ужгороде, Ивано-Франковске и Луцке.

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Именное вино, которое готовят к выпуску в конце года, – это только начало! Как обещает компания Art Nation, занимающаяся развитием бренда Олега Винника, в ближайшем будущем поклонники певца смогут приобрести и другие товары от звезды.

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