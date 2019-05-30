До випуску готується Іменна колекція вин, присвячена творчості співака. Під час концерту Олега Винника на Тернопільському міському стадіоні, яким вчора розпочався Всеукраїнський тур артиста, стало відомо, про яке саме вино співає виконавець у своїх хітах. Детальніше читайте в матеріалі.

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Музикант вирішив подарувати колекцію вин Shabo «Життя навколо» з власним автографом кільком своїм відданим прихильникам. Цей вибір не випадковий, як і все в його піснях. Річ у тому, що Винний Дім Shabo готує унікальну, першу в Україні, іменну лімітовану колекцію вин, яка буде присвячена творчості Артиста №1 в Україні. Вже наприкінці року кожен, закоханий у творчість Винника, зможе не лише насолодитися піснями улюбленого співака, а й дізнатися, які вони на смак.

Відтепер на кожному концерті в рамках всеукраїнського туру «Роксолана» Олег Винник даруватиме колекцію вина тому, хто придбає квиток на 13 місце 13 ряду. Який сектор – сюрприз! Наступні виступи виконавця відбудуться в Ужгороді, Івано-Франківську і Луцьку.

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Іменне вино, яке готують до випуску в кінці року, — це тільки початок! Як обіцяє компанія Art Nation, що займається розвитком бренда Олега Винника, в найближчому майбутньому прихильники співака зможуть придбати й інші товари від зірки.

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