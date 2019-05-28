Олег Винник – «Наталя-Наталі»: прем’єра пісні
Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник презентує запальну композицію «Наталя-Наталі». Слухайте новий хіт зірки українського шоу-бізнесу, а також читайте текст пісні далі в матеріалі.
Віртуальний світ давно замінив реальний. Соціальні мережі стали невід’ємною частиною нашої дійсності. Люди впадають у крайнощі, перетворюючи власне життя на нескінченну гонитву за лайками. У новій пісні Олег Винник торкнувся актуальної теми та порадив хороші «ліки» від інтернет-залежності.
«На жаль, сьогодні щастя для багатьох вимірюється кількістю підписників і лайків у Facebook та Instagram. «Посиденьки» в соцмережах, перегляд стрічки новин — звична справа у будь-яку вільну хвилину. Але реальне життя — інше! Саме цій темі я присвятив свою нову пісню», — зазначає автор та виконавець Олег Винник.
І одразу ж дає дієвий рецепт: «Та Любов, як цілющий бальзам, — Ліки від Фейсбук-Інстаграм», — співає артист.
Композиція має жіноче ім’я — «Наталя-Наталі». Вона вийшла жартівливою, драйвовою, рок-н-рольною і зовсім не схожою на попередні треки співака. У музиці — український колорит. В тексті — український стержень. Студійна версія вже доступна на радіостанціях, музичних майданчиках та YouTube-каналі виконавця. Концертна версія прозвучить у літньому стадіонному турі Олега Винника, який стартує 29 травня.
Текст пісні Олега Винника «Наталя-Наталі»:
Ти не вірила у Любов
Інтернетом блукаючи знов.
Блог вела про здорове життя,
Та забула про почуття…
Ой не спиш по ночах!
Бачу я по очах!
Ах-ах-ах!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А ти – найкраща, Наталі!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А я кохаю Наталі!
Ти купалась, як у морях,
В лайках і у коментарях.
Та Любов, як цілющий бальзам, –
Ліки від Фейсбук-Інстаграм.
Ой не спиш по ночах!
Бачу я по очах!
Ах-ах-ах!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А ти – найкраща, Наталі!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А я кохаю Наталі!
Слухайте пісню Олега Винника «Наталя-Наталі» просто зараз: