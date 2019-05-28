Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник презентує запальну композицію «Наталя-Наталі». Слухайте новий хіт зірки українського шоу-бізнесу, а також читайте текст пісні далі в матеріалі.

Віртуальний світ давно замінив реальний. Соціальні мережі стали невід’ємною частиною нашої дійсності. Люди впадають у крайнощі, перетворюючи власне життя на нескінченну гонитву за лайками. У новій пісні Олег Винник торкнувся актуальної теми та порадив хороші «ліки» від інтернет-залежності.

«На жаль, сьогодні щастя для багатьох вимірюється кількістю підписників і лайків у Facebook та Instagram. «Посиденьки» в соцмережах, перегляд стрічки новин — звична справа у будь-яку вільну хвилину. Але реальне життя — інше! Саме цій темі я присвятив свою нову пісню», — зазначає автор та виконавець Олег Винник.

І одразу ж дає дієвий рецепт: «Та Любов, як цілющий бальзам, — Ліки від Фейсбук-Інстаграм», — співає артист.

Композиція має жіноче ім’я — «Наталя-Наталі». Вона вийшла жартівливою, драйвовою, рок-н-рольною і зовсім не схожою на попередні треки співака. У музиці — український колорит. В тексті — український стержень. Студійна версія вже доступна на радіостанціях, музичних майданчиках та YouTube-каналі виконавця. Концертна версія прозвучить у літньому стадіонному турі Олега Винника, який стартує 29 травня.

Текст пісні Олега Винника «Наталя-Наталі»:

Ти не вірила у Любов

Інтернетом блукаючи знов.

Блог вела про здорове життя,

Та забула про почуття…

Ой не спиш по ночах!

Бачу я по очах!

Ах-ах-ах!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти – найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Ти купалась, як у морях,

В лайках і у коментарях.

Та Любов, як цілющий бальзам, –

Ліки від Фейсбук-Інстаграм.

Ой не спиш по ночах!

Бачу я по очах!

Ах-ах-ах!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти – найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Слухайте пісню Олега Винника «Наталя-Наталі» просто зараз:

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