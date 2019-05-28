Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник зажигательную композицию «Наталя-Наталі». Слушайте новый хит звезды украинского шоу-бизнеса, а также читайте текст песни далее в материале.

Виртуальный мир давно заменил реальный. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей действительности. Люди впадают в крайности, превращая свою жизнь в бесконечную погоню за лайками. В новой песне Олег Винник затронул актуальную тему и посоветовал хорошее «лекарство» от интернет-зависимости.

«К сожалению, для многих счастье сегодня измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. «Посиделки» в соцсетях, просмотр ленты новостей — привычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь — другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню», — отмечает автор и исполнитель Олег Винник.

И тут же дает действенный рецепт: «Та Любов, як цілющий бальзам, — Ліки від Фейсбук-Інстаграм», — поет артист в своей песне.

Композиция имеет женское имя — «Наталя-Наталі». Она получилась шуточной, драйвовой, рок-н-ролльной и совсем не похожей на предыдущие треки певца. В музыке — украинский колорит. В тексте — украинский стержень. Студийная версия уже доступна на радиостанциях, музыкальных площадках и YouTube-канале исполнителя. Концертная версия прозвучит в летнем стадионном туре Олега Винника, который стартует 29 мая.

Текст песни Олега Винника «Наталя-Наталі»:

Ти не вірила у Любов

Інтернетом блукаючи знов.

Блог вела про здорове життя,

Та забула про почуття…

Ой не спиш по ночах!

Бачу я по очах!

Ах-ах-ах!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти – найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Ти купалась, як у морях,

В лайках і у коментарях.

Та Любов, як цілющий бальзам, –

Ліки від Фейсбук-Інстаграм.

Ой не спиш по ночах!

Бачу я по очах!

Ах-ах-ах!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти – найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Слушайте песню Олега Винника «Наталя-Наталі» прямо сейчас:

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