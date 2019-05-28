Олег Винник – «Наталя-Наталі»: премьера песни
Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник зажигательную композицию «Наталя-Наталі». Слушайте новый хит звезды украинского шоу-бизнеса, а также читайте текст песни далее в материале.
Виртуальный мир давно заменил реальный. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей действительности. Люди впадают в крайности, превращая свою жизнь в бесконечную погоню за лайками. В новой песне Олег Винник затронул актуальную тему и посоветовал хорошее «лекарство» от интернет-зависимости.
«К сожалению, для многих счастье сегодня измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. «Посиделки» в соцсетях, просмотр ленты новостей — привычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь — другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню», — отмечает автор и исполнитель Олег Винник.
И тут же дает действенный рецепт: «Та Любов, як цілющий бальзам, — Ліки від Фейсбук-Інстаграм», — поет артист в своей песне.
Композиция имеет женское имя — «Наталя-Наталі». Она получилась шуточной, драйвовой, рок-н-ролльной и совсем не похожей на предыдущие треки певца. В музыке — украинский колорит. В тексте — украинский стержень. Студийная версия уже доступна на радиостанциях, музыкальных площадках и YouTube-канале исполнителя. Концертная версия прозвучит в летнем стадионном туре Олега Винника, который стартует 29 мая.
Текст песни Олега Винника «Наталя-Наталі»:
Ти не вірила у Любов
Інтернетом блукаючи знов.
Блог вела про здорове життя,
Та забула про почуття…
Ой не спиш по ночах!
Бачу я по очах!
Ах-ах-ах!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А ти – найкраща, Наталі!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А я кохаю Наталі!
Ти купалась, як у морях,
В лайках і у коментарях.
Та Любов, як цілющий бальзам, –
Ліки від Фейсбук-Інстаграм.
Ой не спиш по ночах!
Бачу я по очах!
Ах-ах-ах!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А ти – найкраща, Наталі!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А я кохаю Наталі!
Слушайте песню Олега Винника «Наталя-Наталі» прямо сейчас: