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У Німеччині прихильниця Винника зробила тату з назвою його знаменитого хіта

22.05.2019

Європейський тур судді вокального шоу «Х-фактор» Олега Винника переступив екватор, показавши як люблять артиста в Европі. Одна з прихильниць навіть зробила татуювання з назвою його знаменитої пісні. Читайте далі.

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олег винник в европе

Перший європейський тур Олега Винника тільки переступив екватор, але вже показав, що для шанувальників українського артиста немає мовних бар’єрів і кордонів. В даний час виконавець гастролює по Німеччині, збираючи повні зали. Серед глядачів не тільки представники діаспори, а й чимало німців, які «Нино», «Счастье», «Вовчицю» підспівують напам’ять.

олег винник в европе

Багато хто пам’ятає Винника з часів його гри в європейських мюзиклах. З тих пір пройшло більше 15-ти років, і тепер колись юні любителі цього жанру продовжують стежити вже за сольною творчістю артиста, приводять на концерти своїх дітей, батьків приходять цілими сім’ями.

олег винник в европе

Одна з давніх шанувальниць таланту Олега Винника  Anja ні слова не розуміє ні по-українськи, ні по-російськи, але знає все композиції співака. А з назвою однієї з них — «Счастье» навіть зробила собі татуювання. Минулої осені Аня приїжджала до Києва на сольний концерт Олега Винника в київському Палаці спорту. У нинішньому турі вже побувала на трьох його виступах: в Берліні, Гамбурзі та Фюрті. Зупинятися не планує.

«Не важливо якою мовою ти співаєш. Якщо тебе розуміють в інших країнах, значить ти співаєш на мові серця», впевнений Олег.

Олег Винник и Джон Леман

Послухати авторські пісні Винника приходять і його колишні колеги, і вчителі. Одна з найбільш знаменних зустрічей для артиста відбулася в Гамбурзі – з авторитетним американським піаністом, викладачем вокалу Джоном Леманн — тем самым, который в 90-х помог певцу овладеть новым голосовым диапазоном лирико-драматического тенора.

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Завтра Олег Винник виступить в Ратингене, на черзі – Оффенбах і Прага.


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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

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