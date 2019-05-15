Олег Винник дав концерт в пам’ять про батьків

Суддя «Х-фактор» Олег Винник дав концерт у рідному селі в пам’ять про своїх батьків. Під відкритим небом музикант зібрав близько 30 тисяч глядачів. Читайте подробиці.

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Вчора, 14 травня, в рідному селі Олега Винника – Червоний Кут Черкаської області – відбувся великий сольний концерт артиста №1 в Україні. Під відкритим небом музикант зібрав близько 30 тисяч глядачів. За всю історію існування населеного пункту тут не бачили такої кількості людей.

Співак не випадково на кілька днів перервав європейський тур, який стартував 11 травня у Вільнюсі. До цієї дати він готувався заздалегідь, хоча довго і не афішував подію. Свій концерт на малій батьківщині виконавець присвятив пам’яті батьків.

«Вперше в житті, у свої 45 років, я даю концерт в рідному селі. Для мене це дуже відповідально і, не приховую, непросто і трепетно, — поділився емоціями Олег Винник. — Я виріс на цій землі, 30 років тому звідси виїхав. Щоразу, приїжджаючи в гості до батьків, мріяв заспівати у себе вдома, для своїх земляків. І сьогодні, на концерті пам’яті найрідніших мені людей, я серцем відчував їхню присутність тут»

Побачити живий виступ кумира мільйонів і почути знамениті треки можна було абсолютно безкоштовно. Відкривали вечір місцеві музичні колективи. Олег Винник з’явився на сцені о 20:30 і буквально з першої пісні «занурив» глядачів у вир емоцій. Атмосфера на стадіоні біля місцевого будинку культури панувала піднесена і сімейна. Душевні пісні «Мати каже правду», «Мої батьки» люди слухали зі сльозами на очах, в унісон підспівували кожен рядок улюблених композицій. Публіка тричі викликала зіркового земляка на біс і ще довго скандувала «Браво!».

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17 травня Олег Винник продовжить європейський тур, в рамках якого порадує глядачів своїми найкращими хітами і ранніми композиціями. Артист дасть серію концертів у Німеччині і Чехії, а вже 29 травня повернеться в Україну з великим стадіонним туром і новою програмою «Роксолана».

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