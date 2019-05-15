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Олег Винник дав концерт в пам’ять про батьків

15.05.2019

Суддя «Х-фактор» Олег Винник дав концерт у рідному селі в пам’ять про своїх батьків. Під відкритим небом музикант зібрав близько 30 тисяч глядачів. Читайте подробиці. 

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Олег Винник дал концерт в память о родителях

Вчора, 14 травня, в рідному селі Олега Винника – Червоний Кут Черкаської області – відбувся великий сольний концерт артиста №1 в Україні. Під відкритим небом музикант зібрав близько 30 тисяч глядачів. За всю історію існування населеного пункту тут не бачили такої кількості людей.

Олег Винник дал концерт в память о родителях

Співак не випадково на кілька днів перервав європейський тур, який стартував 11 травня у Вільнюсі. До цієї дати він готувався заздалегідь, хоча довго і не афішував подію. Свій концерт на малій батьківщині виконавець присвятив пам’яті батьків.

«Вперше в житті, у свої 45 років, я даю концерт в рідному селі. Для мене це дуже відповідально і, не приховую, непросто і трепетно,  поділився емоціями Олег Винник.  Я виріс на цій землі, 30 років тому звідси виїхав. Щоразу, приїжджаючи в гості до батьків, мріяв заспівати у себе вдома, для своїх земляків. І сьогодні, на концерті пам’яті найрідніших мені людей, я серцем відчував їхню присутність тут»

Олег Винник дал концерт в память о родителях

Побачити живий виступ кумира мільйонів і почути знамениті треки можна було абсолютно безкоштовно. Відкривали вечір місцеві музичні колективи. Олег Винник з’явився на сцені о 20:30 і буквально з першої пісні «занурив» глядачів у вир емоцій. Атмосфера на стадіоні біля місцевого будинку культури панувала піднесена і сімейна. Душевні пісні «Мати каже правду», «Мої батьки» люди слухали зі сльозами на очах, в унісон підспівували кожен рядок улюблених композицій. Публіка тричі викликала зіркового земляка на біс і ще довго скандувала «Браво!».

Олег Винник в родном селе

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17 травня Олег Винник продовжить європейський тур, в рамках якого порадує глядачів своїми найкращими хітами і ранніми композиціями. Артист дасть серію концертів у Німеччині і Чехії, а вже 29 травня повернеться в Україну з великим стадіонним туром і новою програмою «Роксолана».

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