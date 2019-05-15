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Олег Винник дал концерт в память о родителях

15.05.2019

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник дал концерт в родном селе в память о своих родителях. Под открытым небом музыкант собрал около 30 тысяч зрителей. Читайте подробности. 

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Олег Винник дал концерт в память о родителях

Вчера, 14 мая, в родном селе Олега Винника – Червоный кут Черкасской области – состоялся большой сольный концерт артиста №1 в Украине. Под открытым небом музыкант собрал около 30 тысяч зрителей. За всю историю существования населенного пункта здесь не видели такого количества людей.

Олег Винник дал концерт в память о родителях

Певец не случайно на несколько дней прервал европейский тур, стартовавший 11 мая в Вильнюсе. К этой дате он готовился заранее, хотя долго и не афишировал событие. Свой концерт на малой родине исполнитель посвятил памяти родителей.

«Впервые в жизни, в свои 45 лет, я даю концерт в родном селе. Для меня это очень ответственно и, не скрою, непросто и трепетно, поделился эмоциями Олег Винник. Я вырос на этой земле, 30 лет назад отсюда уехал. Каждый раз, приезжая в гости к родителям, мечтал спеть у себя дома, для своих земляков. И сегодня, на концерте памяти самых родных мне людей, я сердцем чувствовал их присутствие здесь»

Олег Винник дал концерт в память о родителях

Увидеть живое выступление кумира миллионов и услышать знаменитые треки можно было совершенно бесплатно. Открывали вечер местные музыкальные коллективы. Олег Винник появился на сцене в 20:30 и буквально с первой песни «погрузил» зрителей в водоворот эмоций. Атмосфера на стадионе возле местного дома культуры царила возвышенная и семейная. Душевные песни «Мати каже правду», «Мої батьки» люди слушали со слезами на глазах, в унисон подпевали каждую строчку любимых композиций. Публика трижды вызывала звездного земляка на бис и еще долго скандировала «Браво!».

Олег Винник в родном селе

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17 мая Олег Винник продолжит европейский тур, в рамках которого порадует зрителей своими лучшими хитами и ранними композициями. Артист даст серию концертов в Германии и Чехии, а уже 29 мая вернется в Украину с большим стадионным туром и новой программой «Роксолана».

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