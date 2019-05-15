Олег Винник дал концерт в память о родителях

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник дал концерт в родном селе в память о своих родителях. Под открытым небом музыкант собрал около 30 тысяч зрителей. Читайте подробности.

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Вчера, 14 мая, в родном селе Олега Винника – Червоный кут Черкасской области – состоялся большой сольный концерт артиста №1 в Украине. Под открытым небом музыкант собрал около 30 тысяч зрителей. За всю историю существования населенного пункта здесь не видели такого количества людей.

Певец не случайно на несколько дней прервал европейский тур, стартовавший 11 мая в Вильнюсе. К этой дате он готовился заранее, хотя долго и не афишировал событие. Свой концерт на малой родине исполнитель посвятил памяти родителей.

«Впервые в жизни, в свои 45 лет, я даю концерт в родном селе. Для меня это очень ответственно и, не скрою, непросто и трепетно,— поделился эмоциями Олег Винник.— Я вырос на этой земле, 30 лет назад отсюда уехал. Каждый раз, приезжая в гости к родителям, мечтал спеть у себя дома, для своих земляков. И сегодня, на концерте памяти самых родных мне людей, я сердцем чувствовал их присутствие здесь»

Увидеть живое выступление кумира миллионов и услышать знаменитые треки можно было совершенно бесплатно. Открывали вечер местные музыкальные коллективы. Олег Винник появился на сцене в 20:30 и буквально с первой песни «погрузил» зрителей в водоворот эмоций. Атмосфера на стадионе возле местного дома культуры царила возвышенная и семейная. Душевные песни «Мати каже правду», «Мої батьки» люди слушали со слезами на глазах, в унисон подпевали каждую строчку любимых композиций. Публика трижды вызывала звездного земляка на бис и еще долго скандировала «Браво!».

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17 мая Олег Винник продолжит европейский тур, в рамках которого порадует зрителей своими лучшими хитами и ранними композициями. Артист даст серию концертов в Германии и Чехии, а уже 29 мая вернется в Украину с большим стадионным туром и новой программой «Роксолана».

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