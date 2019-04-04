Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник презентовал новый юмористический клип с элементами вестерна «Пчела Майя». В нем певец предстал в новом необычном для себя образе, чем заинтриговал поклонников. Читайте подробнее.

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Смотрите клип Олега Винника «Пчела Майя» прямо сейчас!

Текст песни

Все в доме в цветах, даже шкатулка.

С цветочными принтами туфли и сумка.

Рисуешь цветы, хиты напевая,

Цветочными нотами всех обнимая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

С цветами беседуешь тихо, без шума.

Цветы идеальные слаще лукума.

Лелеешь цветы, о свадьбе мечтая,

С цветами в руках ты молодая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

«Desperado», «Один дома», «Маска Зорро» — в новом клипе Олега Винника на песню «Пчела Майя» режиссер Елена Винярская и продюсер Александр Горбенко органично сочетали несколько всемирно известных экранных историй в одну, представив собственный занимательный сюжет.

«Когда я писал песню «Пчела Майя», конечно, представлял знаменитого персонажа— добрую, веселую, справедливую Пчелку, которая делает мир счастливым. Но, как показывает практика, не так просто на такую легкую танцевальную композицию снять интересный клип, — комментирует новую видеоработу Олег Винник. — Для того, чтобы показать зрителю качественный продукт, мы приложили немало усилий. Искали какую-ту фишку, особенный подход, чтобы видео получилось небанальным, незаезженным, немного неожиданным и приятно шокировало».

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В съемках приняли участие танцоры из балета Freedom. Главную роль сыграла восьмилетняя Дарья Рыбка, ранее фигурировавшая в одной из сцен клипа «Роксолана». По сюжету Винник в образе Зорро приходит на помощь юной героине, которая остается дома одна, и становится ее новым воображаемым другом.

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