«Вовчиці» в восторге: Олег Винник предстал в новом образе
26.03.2019
У судьи шоу «Х-фактор»Олег Винник отличное чувство стиля. Каждое появление на публике или публикации в социальных сетях набирают тысячи лайков и комментариев фанатов. Последний пост в сети Instagram заинтриговал поклонников артиста. Читайте подробнее.
Популярный украинский певец и кумир миллионов Олег Винник снова интригует своих поклонников. Сегодня артист сделал публикацию на своей страничке в социальной сети Instagram и вызвал шквал одобрительных комментариев.
«К такому пирату хочется в плен; Олег, это фантастика! Очень красиво! Как Вы говорите: «Бомбостично»; Ох уж этот взгляд, очень интересный образ».