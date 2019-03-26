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«Вовчиці» в восторге: Олег Винник предстал в новом образе

26.03.2019

У судьи шоу «Х-фактор» Олег Винник  отличное чувство стиля. Каждое появление на публике или публикации в социальных сетях набирают тысячи лайков и комментариев фанатов. Последний пост в сети Instagram заинтриговал поклонников артиста. Читайте подробнее.

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Популярный украинский певец и кумир миллионов Олег Винник снова интригует своих поклонников. Сегодня артист сделал публикацию на своей страничке в социальной сети Instagram и вызвал шквал одобрительных комментариев.

«К такому пирату хочется в плен; Олег, это фантастика! Очень красиво! Как Вы говорите: «Бомбостично»; Ох уж этот взгляд, очень интересный образ».

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На создание нового образа у стилистов ушло 6 часов кропотливого труда.


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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

 

 

 

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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

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