У судьи шоу «Х-фактор» Олег Винник отличное чувство стиля. Каждое появление на публике или публикации в социальных сетях набирают тысячи лайков и комментариев фанатов. Последний пост в сети Instagram заинтриговал поклонников артиста. Читайте подробнее.

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Популярный украинский певец и кумир миллионов Олег Винник снова интригует своих поклонников. Сегодня артист сделал публикацию на своей страничке в социальной сети Instagram и вызвал шквал одобрительных комментариев.

«К такому пирату хочется в плен; Олег, это фантастика! Очень красиво! Как Вы говорите: «Бомбостично»; Ох уж этот взгляд, очень интересный образ».

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На создание нового образа у стилистов ушло 6 часов кропотливого труда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 26 Мар 2019 в 10:00 PDT

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