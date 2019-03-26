PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Вовчиці» в захваті: Олег Винник з’явився в новому образі

26.03.2019

У судді шоу «Х-фактор»Олег Винник відмінне почуття стилю. Кожна поява на публіці або публікації в соціальних мережах набирають тисячі лайків і коментарів фанатів. Останній пост в мережі Instagram заінтригував шанувальників артиста. Читайте докладніше.

Більше на тему: Олег Винник: найкращі образи судді «Х-фактор»-9

Популярний український співак і кумир мільйонів Олег Винник знову інтригує своїх шанувальників. Сьогодні артист зробив публікацію на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram та викликав шквал схвальних коментарів:

«До такого пірату хочеться в полон; Олег, це фантастика! Дуже гарно! Як ви кажете: «Бомбостично»; Ох вже цей погляд, дуже цікавий образ».

Більше на тему: Ольга Сумська про роботу з Олегом Винником: Він розуміє мене з півпогляду

На створення нового образу у стилістів пішло 6 годин копіткої праці.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ