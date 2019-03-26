«Вовчиці» в захваті: Олег Винник з’явився в новому образі
26.03.2019
У судді шоу «Х-фактор»Олег Винник відмінне почуття стилю. Кожна поява на публіці або публікації в соціальних мережах набирають тисячі лайків і коментарів фанатів. Останній пост в мережі Instagram заінтригував шанувальників артиста. Читайте докладніше.
Популярний український співак і кумир мільйонів Олег Винник знову інтригує своїх шанувальників. Сьогодні артист зробив публікацію на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram та викликав шквал схвальних коментарів:
«До такого пірату хочеться в полон; Олег, це фантастика! Дуже гарно! Як ви кажете: «Бомбостично»; Ох вже цей погляд, дуже цікавий образ».