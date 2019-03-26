У судді шоу «Х-фактор»Олег Винник відмінне почуття стилю. Кожна поява на публіці або публікації в соціальних мережах набирають тисячі лайків і коментарів фанатів. Останній пост в мережі Instagram заінтригував шанувальників артиста. Читайте докладніше.

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Популярний український співак і кумир мільйонів Олег Винник знову інтригує своїх шанувальників. Сьогодні артист зробив публікацію на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram та викликав шквал схвальних коментарів:

«До такого пірату хочеться в полон; Олег, це фантастика! Дуже гарно! Як ви кажете: «Бомбостично»; Ох вже цей погляд, дуже цікавий образ».

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На створення нового образу у стилістів пішло 6 годин копіткої праці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 26 Мар 2019 в 10:00 PDT

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