Суддя «Х-фактор» Олег Винник презентував новий гумористичний кліп з елементами вестерну «Пчела Майя». У ньому співак з’явився в новому незвичному для себе образі, чим заінтригував шанувальників. Читайте докладніше.

Більше на тему: Олег Винник: найкращі образи судді «Х-фактор»-9

Дивіться кліп Олега Винника «Пчела Майя» просто зараз!

Текст пісні

Все в доме в цветах, даже шкатулка.

С цветочными принтами туфли и сумка.

Рисуешь цветы, хиты напевая,

Цветочными нотами всех обнимая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

С цветами беседуешь тихо, без шума.

Цветы идеальные слаще лукума.

Лелеешь цветы, о свадьбе мечтая,

С цветами в руках ты молодая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

«Desperado», «Сам удома», «Маска Зорро» — в новому кліпі Олега Винника на пісню «Пчела Майя» режисер Олена Винярська і продюсер Олександр Горбенко органічно поєднали кілька всесвітньовідомих екранних історій в одну, представивши власний цікавий сюжет.

«Коли я писав пісню «Пчела Майя», звичайно, уявляв знаменитого персонажа — добру, веселу, справедливу Бджілку, яка робить світ щасливим. Але, як показує практика, не так просто на таку легку танцювальну композицію зняти цікавий кліп, — коментує нову відеороботу Олег Винник. — Для того, щоб показати глядачеві якісний продукт, ми доклали чимало зусиль. Шукали якусь фішку, особливий підхід, щоб відео вийшло небанальним, незаїждженим, трохи несподіваним і приємно шокувало».

Більше на тему: Олег Винник — «Роксолана»: дивитися кліп (ПРЕМ’ЄРА)

У зйомках взяли участь танцюристи з балету Freedom. Головну роль зіграла восьмирічна Дарина Рибка, яка раніше фігурувала в одній зі сцен кліпу «Роксолана». За сюжетом Винник в образі Зорро приходить на допомогу юній героїні, яка залишається вдома сама, і стає її новим уявним другом.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ