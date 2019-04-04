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Олег Винник — «Пчела Майя»: дивитися кліп (ПРЕМ’ЄРА)

04.04.2019

Суддя «Х-фактор» Олег Винник презентував новий гумористичний кліп з елементами вестерну «Пчела Майя». У ньому співак з’явився в новому незвичному для себе образі, чим заінтригував шанувальників. Читайте докладніше.

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Дивіться кліп Олега Винника «Пчела Майя» просто зараз!

Текст пісні

Все в доме в цветах, даже шкатулка.

С цветочными принтами туфли и сумка.

Рисуешь цветы, хиты напевая,

Цветочными нотами всех обнимая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

С цветами беседуешь тихо, без шума.

Цветы идеальные слаще лукума.

Лелеешь цветы, о свадьбе мечтая,

С цветами в руках ты молодая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

олег винник пчела майя

«Desperado», «Сам удома», «Маска Зорро»  в новому кліпі Олега Винника на пісню «Пчела Майя» режисер Олена Винярська і продюсер Олександр Горбенко органічно поєднали кілька всесвітньовідомих екранних історій в одну, представивши власний цікавий сюжет.

Олег Винник Пчела Майя

«Коли я писав пісню «Пчела Майя», звичайно, уявляв знаменитого персонажа  добру, веселу, справедливу Бджілку, яка робить світ щасливим. Але, як показує практика, не так просто на таку легку танцювальну композицію зняти цікавий кліп, — коментує нову відеороботу Олег Винник Для того, щоб показати глядачеві якісний продукт, ми доклали чимало зусиль. Шукали якусь фішку, особливий підхід, щоб відео вийшло небанальним, незаїждженим, трохи несподіваним і приємно шокувало».

Олег Винник новый клип пчела майя

Більше на тему: Олег Винник — «Роксолана»: дивитися кліп (ПРЕМ’ЄРА)

олег винник пчела майя

У зйомках взяли участь танцюристи з балету Freedom. Головну роль зіграла восьмирічна Дарина Рибка, яка раніше фігурувала в одній зі сцен кліпу «Роксолана». За сюжетом Винник в образі Зорро приходить на допомогу юній героїні, яка залишається вдома сама, і стає її новим уявним другом.

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