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Олег Винник отправляется в европейский тур

08.05.2019

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник отправляется в тур по европейским городам, среди которых Вильнюс, Прага и серия концертов в городах Германии. Читайте подробности. 

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11 мая стартует европейский тур Олега Винника, в рамках которого артист представит авторскую музыкальную программу в Вильнюсе, Праге, а также даст серию концертов в городах Германии.

Для своих выступлений певец выбрал не клубы, а концертные залы, в частности, Friedrich Ebert Halle, Stadthalle Fürth, Urania и другие.

Сет-лист состоит из золотых хитов музыканта: «Счастье», «Нино», «Вовчиця». Особенным сюрпризом для зрителей станет исполнение ранних композиций Винника.

Олег Винник отправляется в европейский тур

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К слову, на европейских концертах артиста ожидается не только украинская диаспора. К туру певца уже проявили интерес поклонники его немецкого творчества. Напомним, Олег Винник получил признание европейского зрителя еще в начале 2000-х годов, исполняя титульные роли в популярных мировых мюзиклах под сценическим именем OLEGG. В частности, широкую известность ему принесла роль Жана Вальжана в мюзикле «Отверженные» и воплощение образа Черного принца – Смерти в мюзикле «Элизабет».


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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

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