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Олег Винник показал BACKSTAGE клипа «Пчела Майя»

03.05.2019

Олег Винник показал закулисье клипа «Пчела Майя». Судья «Х-фактор»-9 продемонстрировал поклонникам процесс создание видеоклипа, а также рассказал о самых интересных моментах съемки и как выглядит в 3 ночи. Смотрите эксклюзивное видео, как создавался хит!

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Олег Винник выпустил долгожданный весенний клип на песню «Пчела Майя». Видеоработа отличается от других работ артиста — видео получилось неординарным и даже немного неожиданным, приятно шокировав поклонников.

В съемках приняли участие танцоры из балета Freedom. Главную роль сыграла восьмилетняя Дарья Рыбка, ранее фигурировавшая в одной из сцен клипа «Роксолана». По сюжету Винник в образе Зорро приходит на помощь юной героине, которая остается дома одна, и становится ее новым воображаемым другом.

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В первые дни песня ворвалась в национальные хит-парады, вне сомнения, став хитом. Режиссером видео стала известный эпатажный клипмейкер Елена Винярская.

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