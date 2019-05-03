Олег Винник показав BACKSTAGE кліпу «Пчела Майя»

Олег Винник показав закулісся туру «Пчела Майя». Суддя «Х-фактор»-9 продемонстрував шанувальникам процес створення відеокліпу, а також розповів про найцікавіші моменти зйомки і як виглядає в 3 ночі. Дивіться ексклюзивне відео, як створювався хіт!

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Олег Винник випустив довгоочікуваний весняний кліп на пісню «Пчела Майя». Відеоробота відрізняється від інших робіт артиста — відео вийшло неординарним і навіть трохи несподіваним, приємно шокувавши шанувальників.

У зйомках взяли участь танцюристи з балету Freedom. Головну роль зіграла восьмирічна Дарина Рибка, яка раніше фігурувала в одній зі сцен кліпу «Роксолана». За сюжетом Винник в образі Зорро приходить на допомогу юній героїні, яка залишається вдома сама, і стає її новим уявним другом.

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У перші дні пісня увірвалася в національні хіт-паради, поза сумнівом, ставши хітом. Режисером відео стала відома епатажна кліпмейкер Олена Винярська.

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