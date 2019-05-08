Олег Винник відправляється в європейський тур

Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник відправляється в тур по європейським містам, серед яких Вільнюс, Прага і серія концертів в містах Німеччини. Читайте подробиці.

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11 травня стартує європейський тур Олега Винника, в рамках якого артист представить авторську музичну програму в Вільнюсі, Празі, а також дасть серію концертів в містах Німеччини.

Для своїх виступів співак вибрав не клуби, а концертні зали, зокрема, Friedrich Ebert Halle, Stadthalle Fürth, Urania та інші.

Сет-лист складається з золотих хітів музиканта: «Счастье», «Нино», «Вовчиця». Особливим сюрпризом для глядачів стане виконання ранніх композицій Винника.

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До речі, на європейських концертах артиста очікується не тільки українська діаспора. До туру співака вже проявили інтерес шанувальники його німецького творчості. Нагадаємо, Олег Винник отримав визнання європейського глядача ще на початку 2000-х років, виконуючи титульні ролі в популярних світових мюзиклах під сценічним ім’ям OLEGG. Зокрема, широку популярність йому принесла роль Жана Вальжана в мюзиклі «Знедолені» і втілення образу Чорного принца – Смерті в мюзиклі «Елізабет».

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