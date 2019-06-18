Збираєтеся вирушити у відпустку або відрядження літаком? Тоді вам необхідно заздалегідь з’ясувати, що не можна брати з собою на борт. Кілька простих правил допоможуть заощадити час в аеропорту, а також вберегти цінні речі від можливості відправитися у смітник. Ведуча Надія Матвєєва підкаже, що не можна брати з собою в літак. Більше — дізнайтеся в матеріалі.

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Щоб не втрачати час в аеропорту і не залишитися без улюблених предметів, варто заздалегідь підготувати список речей, які можна взяти на борт у ручній поклажі.

Насамперед вам варто ознайомитися з правилами перевезення багажу авіалінії, якою здійснюватимете переліт. У багатьох компаній передбачені особливі вимоги для ручної поклажі, тим паче, якщо йдеться про лоукост. Найчастіше вага ручної поклажі повинна становити 5–10 кг.

Що заборонено брати з собою на борт літака?

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Колючі та ріжучі предмети. На борт літака заборонено підніматися з ножем, ножицями, бритвою, штопором та іншими гострими предметами. Манікюрні ножиці та гостру пилочку також варто залишити поза літаком.

Рідини. Напої, йогурти, а також консерви та продукти у банках, зубна паста, дезодорант, парфуми, гелі для душу, туш та будь-які інші рідини можна брати з собою, тільки якщо об’єм однієї упаковки не перевищує 100 мл. Варто врахувати, що пляшечка 250 мл, заповнена наполовину, прийматиметься у повному об’ємі – 250 мл.

При цьому загальний обсяг рідин не повинен перевищувати 1000 мл. Для косметичних засобів можна придбати спеціальні набори маленьких ємностей для подорожей.

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Зброя та будь-яка її імітація. Звісно ж, ніхто не пропустить вас на борт літака з будь-яким видом зброї. Навіть іграшковий пістолет малюка може викликати настороженість, тому його слід залишити вдома.

Інше. На борт також заборонено брати вибухові речовини, легкозаймисті, токсичні та отруйні, радіоактивні матеріали.

Тварини. Якщо ви плануєте подорож зі своїм домашнім улюбленцем, подбайте заздалегідь про всі необхідні документи, щоб ви змогли піднятися на борт літака разом.

Обов’язково ознайомтеся з усіма правилами авіакомпанії, а також ретельно вивчіть інформацію на квитку. Тоді ви точно знатимете, що не можна брати з собою у літак!

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