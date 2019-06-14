Готуючись до подорожі, одним із головних факторів, що визначає країну для поїздки, є візове питання. Для того, щоб ви не витрачали багато часу на пошуки, редакція сайту STB.UA зробила добірку країн, з якими Україна має безвізовий режим. Крім того, тут ви знайдете перелік країн, в яких візу отримують після прибуття, а також для яких візу необхідно оформлювати заздалегідь. Докладніше – в матеріалі.

Безвізові країни для України

Країни з обмеженим терміном перебування – до 90 днів:

Азербайджан

Албанія

Антигуа та Барбуда

Аргентина

Вірменія

Білорусь

Бразилія

Гаїті

Гватемала

Гондурас

Домініканська Республіка

Ізраїль

Казахстан

Киргизстан

Коста-Рика

Македонія

Молдова

Монголія

Намібія

Нікарагуа

Палестина

Панама

Парагвай

Російська Федерація

Сент-Кітс і Невіс

Таджикистан

Туреччина

Узбекистан

Чорногорія

Чилі

Еквадор

Країни з обмеженим терміном перебування – до 30 днів:

Антигуа і Барбуда

Боснія і Герцеговина

Барбадос

Бруней

Вануату

Індонезія

Катар

Малайзія

Свазіленд

Сербія

Сейшельські острови

Сант-Вінсент і Гренадини

Ямайка

Крім того, максимальний термін перебування в Барбадосі – 28 днів, в Гонконзі (Китай) – 14 днів, в Домініці – 21 день, в Перу – 183 дні, а в Грузії – 365 днів.

Список безвізових країн для України в Європі

Хоча Рада міністрів Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні безвізового режиму 11 травня, фактично він запрацював 11 червня 2017 року. Зараз українці мають можливість відвідувати 34 європейські країни, не переймаючись з оформленням віз. Всі ці країни ви можете відвідувати за наявності біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Безвізові країни Європи для України:

Австрія

Андорра

Бельгія

Болгарія

Ватикан

Угорщина

Німеччина

Греція

Данія

Іспанія

Італія

Кіпр

Латвія

Литва

Люксембург

Мальта

Монако

Нідерланди

Польща

Португалія

Румунія

Сан-Марино

Словенія

Словаччина

Фінляндія

Франція

Хорватія

Чехія

Швеція

Естонія

Норвегія

Швейцарія

Ісландія

Ліхтенштейн

Що потрібно знати про безвізовий режим з країнами Європи:

Безвізовий режим діє тільки для короткострокових поїздок на період до 90 днів.

Для в’їзду в країни Шенгену обов’язково потрібен біометричний закордонний паспорт.

Після прибуття на пункті пропуску можуть запитати мету поїздки, а також скільки часу ви плануєте пробути в країні.

Також потрібно мати з собою документи, які підтвердять мету вашої поїздки. Це можуть бути запрошення від громадян цієї країни, квитки на заходи, бронювання готелю…

Крім того, безвізовий режим не дає права на працевлаштування!

Список країн, в яких українці отримують візу після прибуття

Нижче наведено список країн, в яких віза оформлюється в аеропорту. Але для деяких країн це потрібно попередньо узгодити з імміграційною службою.

Бангладеш

Болівія

Бурунді

Бутан

В’єтнам

Гана

Гвінея-Бісау

Гренада

Джибуті

Єгипет

Замбія

Іран

Йорданія

Кабо-Верде

Коморські острови

Кувейт

Лаос

Ліван

Маврикій

Мадагаскар

Малі

Мальдіви

Макао

Мозамбік

Непал

ОАЕ

Палау

Руанда

Сан-Томе

Суринам

Східний Тимор

Таїланд

Танзанія

Того

Тонга

Тувалу

Туніс

Уганда

Фіджі

Список країн, для в’їзду в які українцям потрібно отримувати електронну візу

Візи до країн з наведеного списку оформлюються в режимі онлайн. Найчастіше це робиться на урядових сайтах або сайтах імміграційних служб країни, в яку плануєте візит. Копію електронної візи або її роздрукований варіант разом із паспортом доведеться пред’явити під час прикордонного контролю.

Австралія

Індія

Камбоджа

Кенія

Кот-д’Івуар

Мексика

Нова Зеландія

Сенегал

Сент-Люсія

Шрі-Ланка

Безвізові пляжні курорти

Гаряче літо — той самий час здійснення найказковіших бажань. Якщо ви хочете всього за кілька годин перенестися в райський куточок на тропічному пляжі, подивіться наш список теплих країн із безвізовими напрямками.

ОАЕ

Кілька років тому до списку курортів, куди можна полетіти без візи, для нашої країни додалися ще й Арабські Емірати. Демократичні ціни на тури в ОАЕ, прямий переліт, величезна кількість найрізноманітніших розваг, першокласний сервіс і чудова погода: з перевагами відпочинку в ОАЕ може зрівнятися хіба що відпочинок в Єгипті.

Єгипет

Хто ж з нас не чув про зимовий відпочинок в Єгипті? Єгипет — найпопулярніший напрямок завдяки бюджетності турів і красивому Червоному морю, яке весь час залишається досить теплим для купання. Для відпочинку у найпопулярнішому курорті Єгипту — Шарм-ель-Шейху — віза теж не знадобиться.

Домінікана та Занзібар

Якщо ви шукаєте безвізові курорти із дійсно теплим морем і спекотною погодою, вибір стає ще ширшим. Нереальний пляжний відпочинок чекає на туристів у Домінікані і на Занзібарі. Домінікана є безвізовим напрямком, а візу на Занзібар потрібно оформляти по прильоту в аеропорті. Доречі, зимою в Домінікані починається високий сезон і встановлюється найкраща погода в році.

Таїланд та Шрі-Ланка

Ще дві країни з майже бездоганними погодними умовами — це Таїланд і Шрі-Ланка. Віза в Таїланд до 30 днів не потрібна, а в Шрі-Ланку поки що необхідна електронна віза, проте її отримання не викличе труднощів. Натомість на вас чекає незабутній відпочинок в тропічному раю, екзотична культура і яскраві пригоди.

Сейшели та Мальдіви

Ще один чудовий варіант, куди поїхати без візи, — звичайно ж, острови. Віза на казкові Мальдіви оформлюється в аеропорту. А ось для відпочинку на Сейшельських островах віза взагалі не потрібна. До того ж з недавнього часу на Сейшели виконуються чартерні рейси. Завдяки цьому вартість відпочинку стала набагато доступнішою, а переліт — комфортнішим.

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