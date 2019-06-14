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Страны без оформления виз для украинцев: куда поехать отдыхать

14.06.2019

Готовясь к путешествию, одним из главных факторов, определяющих страну для поездки, является визовый вопрос. Для того, чтобы вы не тратили много времени на поиски, редакция сайта STB.UA сделала подборку стран, с которыми у Украины безвизовый режим. Кроме того, здесь вы найдете список стран, в которых визу получают по прибытии, а также перечень стран, для которых визу необходимо оформлять предварительно. Подробнее – в материале.

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Безвизовые страны для Украины

Страны с ограниченным сроком пребывания до 90 дней:

  • Азербайджан
  • Албания
  • Аргентина
  • Армения
  • Беларусь
  • Бразилия
  • Гаити
  • Гватемала
  • Гондурас
  • Доминиканская Республика
  • Израиль
  • Казахстан
  • Киргизия
  • Коста-Рика
  • Македония
  • Молдова
  • Монголия
  • Намибия
  • Никарагуа
  • Палестина
  • Панама
  • Парагвай
  • Российская Федерация
  • Сент-Китс и Невис
  • Таджикистан
  • Турция
  • Узбекистан
  • Черногория
  • Чили
  • Эквадор

Страны с ограниченным сроком пребывания до 30 дней:

  • Антигуа и Барбуда
  • Босния и Герцеговина
  • Бруней
  • Барбадос
  • Вануату
  • Индонезия
  • Катар
  • Малайзия
  • Свазиленд
  • Сербия
  • Сейшельские острова
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Ямайка

Кроме того, максимальный срок пребывания в Барбадосе – 28 дней, в Гонконге (Китай) – 14 дней, в Доминике – 21 день, в Перу – 183 дня, а в Грузии – 365 дней.

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Список безвизовых стран для Украины в Европе

Хотя Совет министров Евросоюза принял решение о предоставлении Украине безвизового режима 11 мая, фактически он заработал 11 июня 2017 года. На данный момент украинцы могут посещать 34 европейские страны, не мучаясь с оформлением визы. Для этого нужен биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Безвизовые страны Европы для Украины:

  • Австрия
  • Андорра
  • Бельгия
  • Болгария
  • Ватикан
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Люксембург
  • Мальта
  • Монако
  • Нидерланды
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Словения
  • Словакия
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Чехия
  • Швеция
  • Эстония
  • Норвегия
  • Швейцария
  • Исландия
  • Лихтенштейн

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Что необходимо знать о безвизовом режиме со странами Европы:

  • Безвизовый режим действует только для краткосрочных поездок на период до 90 дней.
  • Для въезда в страны Шенгена обязательно нужен биометрический загранпаспорт.
  • По прибытию на пункте пропуска могут спросить цель поездки, а также сколько времени вы планируете пробыть в стране.
  • Также нужно иметь с собой документы, которые подтвердят цель вашей поездки. Это могут быть приглашения от граждан этой страны, билеты на мероприятия, бронирование гостиницы…
  • Кроме того, безвизовый режим не дает право на трудоустройство!

Список стран, в которых украинцы получают визу по прибытии

Ниже представлен список стран, в которых виза оформляется в аэропорту. Однако для некоторых из них, оформление визы нужно предварительно согласовать с иммиграционной службой.

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  • Бангладеш
  • Боливия
  • Бурунди
  • Бутан
  • Вьетнам
  • Гана
  • Гвинея-Бисау
  • Гренада
  • Джибути
  • Египет
  • Замбия
  • Иран
  • Иордания
  • Кабо-Верде
  • Коморские острова
  • Кувейт
  • Лаос
  • Ливан
  • Маврикий
  • Мадагаскар
  • Мали
  • Мальдивы
  • Макао
  • Мозамбик
  • Непал
  • ОАЭ
  • Палау
  • Руанда
  • Сан-Томе
  • Суринам
  • Восточный Тимор
  • Таиланд
  • Танзания
  • Того
  • Тонга
  • Тувалу
  • Тунис
  • Уганда
  • Фиджи

Список стран, для въезда в которые украинцам нужно получать электронную визу

Визы в страны из представленного списка оформляются в режиме онлайн. Чаще всего это делается на правительственных сайтах или сайтах иммиграционных служб страны, в которую планируете визит. Копию электронной визы или ее распечатанный вариант вместе с паспортом придется предъявить во время пограничного контроля.

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  • Австралия
  • Индия
  • Камбоджа
  • Кения
  • Кот-д’Ивуар
  • Мексика
  • Новая Зеландия
  • Сенегал
  • Сент-Люсия
  • Шри-Ланка

Безвизовые пляжные курорты

Жаркое лето самое время исполнения заветных желаний.  Если вы хотите всего за несколько часов перенестись в райские места, изучите наш список  теплых стран с безвизовыми направлениями.

ОАЭ

Несколько лет назад к списку курортов, куда можно полететь без визы, для нашей страны добавились еще и Арабские Эмираты. Демократичные цены на туры в ОАЭ, прямой перелет, огромное количество самых разнообразных развлечений, первоклассный сервис и отличная погода — с преимуществами отдыха в ОАЭ может сравниться разве что отдых в Египте.

Египет

Кто же из нас не слышал об отдыхе в Египте? Египет  самое популярное направление благодаря бюджетности туров и красивейшему Красному морю, которое в любое время остается достаточно теплым для купания. Для отдыха на самом популярном курорте Египта  Шарм-эль-Шейхе  виза тоже не понадобится.

Доминикана и Занзибар

Если вы ищете безвизовые курорты с действительно теплым морем и жаркой погодой, выбор становится еще шире. Нереальный пляжный отдых ждет туристов в Доминикане и на Занзибаре. Доминикана является безвизовым направлением, а визу на Занзибар нужно оформлять по прилету в аэропорт. Кстати, учтите, что зимой в Доминикане начинается высокий сезон и устанавливается самая лучшая погода в году.

Таиланд и Шри-Ланка

Еще две страны с почти безупречными погодными условиями — это Таиланд и Шри-Ланка. Виза в Таиланд до 30 дней не нужна, а в Шри-Ланку пока что необходима электронная виза, однако ее получение не вызовет трудностей. Взамен вас ожидает незабываемый отдых в тропическом раю, экзотическая культура и яркое путешествие.

Сейшелы и Мальдивы

Еще один отличный вариант, куда поехать без визы, конечно же, острова. Виза на сказочные Мальдивы оформляется в аэропорту. А вот для отдыха на Сейшельских островах виза и вовсе не нужна. К тому же с недавнего времени на Сейшелы отправляются чартерные рейсы. Благодаря этому стоимость отдыха стала намного доступней, а перелет комфортней.

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