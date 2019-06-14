Готовясь к путешествию, одним из главных факторов, определяющих страну для поездки, является визовый вопрос. Для того, чтобы вы не тратили много времени на поиски, редакция сайта STB.UA сделала подборку стран, с которыми у Украины безвизовый режим. Кроме того, здесь вы найдете список стран, в которых визу получают по прибытии, а также перечень стран, для которых визу необходимо оформлять предварительно. Подробнее – в материале.

Безвизовые страны для Украины

Страны с ограниченным сроком пребывания – до 90 дней:

Азербайджан

Албания

Аргентина

Армения

Беларусь

Бразилия

Гаити

Гватемала

Гондурас

Доминиканская Республика

Израиль

Казахстан

Киргизия

Коста-Рика

Македония

Молдова

Монголия

Намибия

Никарагуа

Палестина

Панама

Парагвай

Российская Федерация

Сент-Китс и Невис

Таджикистан

Турция

Узбекистан

Черногория

Чили

Эквадор

Страны с ограниченным сроком пребывания – до 30 дней:

Антигуа и Барбуда

Босния и Герцеговина

Бруней

Барбадос

Вануату

Индонезия

Катар

Малайзия

Свазиленд

Сербия

Сейшельские острова

Сент-Винсент и Гренадины

Ямайка

Кроме того, максимальный срок пребывания в Барбадосе – 28 дней, в Гонконге (Китай) – 14 дней, в Доминике – 21 день, в Перу – 183 дня, а в Грузии – 365 дней.

Список безвизовых стран для Украины в Европе

Хотя Совет министров Евросоюза принял решение о предоставлении Украине безвизового режима 11 мая, фактически он заработал 11 июня 2017 года. На данный момент украинцы могут посещать 34 европейские страны, не мучаясь с оформлением визы. Для этого нужен биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Безвизовые страны Европы для Украины:

Австрия

Андорра

Бельгия

Болгария

Ватикан

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Монако

Нидерланды

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Словения

Словакия

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швеция

Эстония

Норвегия

Швейцария

Исландия

Лихтенштейн

Что необходимо знать о безвизовом режиме со странами Европы:

Безвизовый режим действует только для краткосрочных поездок на период до 90 дней.

Для въезда в страны Шенгена обязательно нужен биометрический загранпаспорт.

По прибытию на пункте пропуска могут спросить цель поездки, а также сколько времени вы планируете пробыть в стране.

Также нужно иметь с собой документы, которые подтвердят цель вашей поездки. Это могут быть приглашения от граждан этой страны, билеты на мероприятия, бронирование гостиницы…

Кроме того, безвизовый режим не дает право на трудоустройство!

Список стран, в которых украинцы получают визу по прибытии

Ниже представлен список стран, в которых виза оформляется в аэропорту. Однако для некоторых из них, оформление визы нужно предварительно согласовать с иммиграционной службой.

Бангладеш

Боливия

Бурунди

Бутан

Вьетнам

Гана

Гвинея-Бисау

Гренада

Джибути

Египет

Замбия

Иран

Иордания

Кабо-Верде

Коморские острова

Кувейт

Лаос

Ливан

Маврикий

Мадагаскар

Мали

Мальдивы

Макао

Мозамбик

Непал

ОАЭ

Палау

Руанда

Сан-Томе

Суринам

Восточный Тимор

Таиланд

Танзания

Того

Тонга

Тувалу

Тунис

Уганда

Фиджи

Список стран, для въезда в которые украинцам нужно получать электронную визу

Визы в страны из представленного списка оформляются в режиме онлайн. Чаще всего это делается на правительственных сайтах или сайтах иммиграционных служб страны, в которую планируете визит. Копию электронной визы или ее распечатанный вариант вместе с паспортом придется предъявить во время пограничного контроля.

Австралия

Индия

Камбоджа

Кения

Кот-д’Ивуар

Мексика

Новая Зеландия

Сенегал

Сент-Люсия

Шри-Ланка

Безвизовые пляжные курорты

Жаркое лето — самое время исполнения заветных желаний. Если вы хотите всего за несколько часов перенестись в райские места, изучите наш список теплых стран с безвизовыми направлениями.

ОАЭ

Несколько лет назад к списку курортов, куда можно полететь без визы, для нашей страны добавились еще и Арабские Эмираты. Демократичные цены на туры в ОАЭ, прямой перелет, огромное количество самых разнообразных развлечений, первоклассный сервис и отличная погода — с преимуществами отдыха в ОАЭ может сравниться разве что отдых в Египте.

Египет

Кто же из нас не слышал об отдыхе в Египте? Египет — самое популярное направление благодаря бюджетности туров и красивейшему Красному морю, которое в любое время остается достаточно теплым для купания. Для отдыха на самом популярном курорте Египта — Шарм-эль-Шейхе — виза тоже не понадобится.

Доминикана и Занзибар

Если вы ищете безвизовые курорты с действительно теплым морем и жаркой погодой, выбор становится еще шире. Нереальный пляжный отдых ждет туристов в Доминикане и на Занзибаре. Доминикана является безвизовым направлением, а визу на Занзибар нужно оформлять по прилету в аэропорт. Кстати, учтите, что зимой в Доминикане начинается высокий сезон и устанавливается самая лучшая погода в году.

Таиланд и Шри-Ланка

Еще две страны с почти безупречными погодными условиями — это Таиланд и Шри-Ланка. Виза в Таиланд до 30 дней не нужна, а в Шри-Ланку пока что необходима электронная виза, однако ее получение не вызовет трудностей. Взамен вас ожидает незабываемый отдых в тропическом раю, экзотическая культура и яркое путешествие.

Сейшелы и Мальдивы

Еще один отличный вариант, куда поехать без визы, — конечно же, острова. Виза на сказочные Мальдивы оформляется в аэропорту. А вот для отдыха на Сейшельских островах виза и вовсе не нужна. К тому же с недавнего времени на Сейшелы отправляются чартерные рейсы. Благодаря этому стоимость отдыха стала намного доступней, а перелет — комфортней.

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