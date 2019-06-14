Страны без оформления виз для украинцев: куда поехать отдыхать
Готовясь к путешествию, одним из главных факторов, определяющих страну для поездки, является визовый вопрос. Для того, чтобы вы не тратили много времени на поиски, редакция сайта STB.UA сделала подборку стран, с которыми у Украины безвизовый режим. Кроме того, здесь вы найдете список стран, в которых визу получают по прибытии, а также перечень стран, для которых визу необходимо оформлять предварительно. Подробнее – в материале.
Безвизовые страны для Украины
Страны с ограниченным сроком пребывания – до 90 дней:
- Азербайджан
- Албания
- Аргентина
- Армения
- Беларусь
- Бразилия
- Гаити
- Гватемала
- Гондурас
- Доминиканская Республика
- Израиль
- Казахстан
- Киргизия
- Коста-Рика
- Македония
- Молдова
- Монголия
- Намибия
- Никарагуа
- Палестина
- Панама
- Парагвай
- Российская Федерация
- Сент-Китс и Невис
- Таджикистан
- Турция
- Узбекистан
- Черногория
- Чили
- Эквадор
Страны с ограниченным сроком пребывания – до 30 дней:
- Антигуа и Барбуда
- Босния и Герцеговина
- Бруней
- Барбадос
- Вануату
- Индонезия
- Катар
- Малайзия
- Свазиленд
- Сербия
- Сейшельские острова
- Сент-Винсент и Гренадины
- Ямайка
Кроме того, максимальный срок пребывания в Барбадосе – 28 дней, в Гонконге (Китай) – 14 дней, в Доминике – 21 день, в Перу – 183 дня, а в Грузии – 365 дней.
Список безвизовых стран для Украины в Европе
Хотя Совет министров Евросоюза принял решение о предоставлении Украине безвизового режима 11 мая, фактически он заработал 11 июня 2017 года. На данный момент украинцы могут посещать 34 европейские страны, не мучаясь с оформлением визы. Для этого нужен биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Безвизовые страны Европы для Украины:
- Австрия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Ватикан
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Монако
- Нидерланды
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Словения
- Словакия
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Швеция
- Эстония
- Норвегия
- Швейцария
- Исландия
- Лихтенштейн
Что необходимо знать о безвизовом режиме со странами Европы:
- Безвизовый режим действует только для краткосрочных поездок на период до 90 дней.
- Для въезда в страны Шенгена обязательно нужен биометрический загранпаспорт.
- По прибытию на пункте пропуска могут спросить цель поездки, а также сколько времени вы планируете пробыть в стране.
- Также нужно иметь с собой документы, которые подтвердят цель вашей поездки. Это могут быть приглашения от граждан этой страны, билеты на мероприятия, бронирование гостиницы…
- Кроме того, безвизовый режим не дает право на трудоустройство!
Список стран, в которых украинцы получают визу по прибытии
Ниже представлен список стран, в которых виза оформляется в аэропорту. Однако для некоторых из них, оформление визы нужно предварительно согласовать с иммиграционной службой.
- Бангладеш
- Боливия
- Бурунди
- Бутан
- Вьетнам
- Гана
- Гвинея-Бисау
- Гренада
- Джибути
- Египет
- Замбия
- Иран
- Иордания
- Кабо-Верде
- Коморские острова
- Кувейт
- Лаос
- Ливан
- Маврикий
- Мадагаскар
- Мали
- Мальдивы
- Макао
- Мозамбик
- Непал
- ОАЭ
- Палау
- Руанда
- Сан-Томе
- Суринам
- Восточный Тимор
- Таиланд
- Танзания
- Того
- Тонга
- Тувалу
- Тунис
- Уганда
- Фиджи
Список стран, для въезда в которые украинцам нужно получать электронную визу
Визы в страны из представленного списка оформляются в режиме онлайн. Чаще всего это делается на правительственных сайтах или сайтах иммиграционных служб страны, в которую планируете визит. Копию электронной визы или ее распечатанный вариант вместе с паспортом придется предъявить во время пограничного контроля.
- Австралия
- Индия
- Камбоджа
- Кения
- Кот-д’Ивуар
- Мексика
- Новая Зеландия
- Сенегал
- Сент-Люсия
- Шри-Ланка
Безвизовые пляжные курорты
Жаркое лето — самое время исполнения заветных желаний. Если вы хотите всего за несколько часов перенестись в райские места, изучите наш список теплых стран с безвизовыми направлениями.
ОАЭ
Несколько лет назад к списку курортов, куда можно полететь без визы, для нашей страны добавились еще и Арабские Эмираты. Демократичные цены на туры в ОАЭ, прямой перелет, огромное количество самых разнообразных развлечений, первоклассный сервис и отличная погода — с преимуществами отдыха в ОАЭ может сравниться разве что отдых в Египте.
Египет
Кто же из нас не слышал об отдыхе в Египте? Египет — самое популярное направление благодаря бюджетности туров и красивейшему Красному морю, которое в любое время остается достаточно теплым для купания. Для отдыха на самом популярном курорте Египта — Шарм-эль-Шейхе — виза тоже не понадобится.
Доминикана и Занзибар
Если вы ищете безвизовые курорты с действительно теплым морем и жаркой погодой, выбор становится еще шире. Нереальный пляжный отдых ждет туристов в Доминикане и на Занзибаре. Доминикана является безвизовым направлением, а визу на Занзибар нужно оформлять по прилету в аэропорт. Кстати, учтите, что зимой в Доминикане начинается высокий сезон и устанавливается самая лучшая погода в году.
Таиланд и Шри-Ланка
Еще две страны с почти безупречными погодными условиями — это Таиланд и Шри-Ланка. Виза в Таиланд до 30 дней не нужна, а в Шри-Ланку пока что необходима электронная виза, однако ее получение не вызовет трудностей. Взамен вас ожидает незабываемый отдых в тропическом раю, экзотическая культура и яркое путешествие.
Сейшелы и Мальдивы
Еще один отличный вариант, куда поехать без визы, — конечно же, острова. Виза на сказочные Мальдивы оформляется в аэропорту. А вот для отдыха на Сейшельских островах виза и вовсе не нужна. К тому же с недавнего времени на Сейшелы отправляются чартерные рейсы. Благодаря этому стоимость отдыха стала намного доступней, а перелет — комфортней.
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