Собираетесь отправиться в отпуск или командировку на самолете? Тогда вам необходимо заранее выяснить,что нельзя брать с собой на борт. Несколько простых правил помогут сэкономить время в аэропорту, а также уберечь ценные вещи от возможности отправиться в мусорную корзину. Ведущая Надежда Матвеева подскажет, что нельзя брать с собой в самолет. Больше — узнайте в материале.

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Чтобы не терять время в аэропорту и не лишиться любимых предметов, стоит заранее подготовить список вещей, которые можно взять на борт в ручную кладь.

В первую очередь вам стоит ознакомиться с правилами перевоза багажа авиалинии, которой будете совершать перелет. У многих компаний предусмотрены особые требования для ручной клади. Зачастую вес ручной клади должен составлять 5–10 кг.

Что запрещается брать с собой на борт самолета?

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Колющие и режущие предметы. На борт самолета запрещено подниматься с ножом, ножницами, бритвой, штопором и другими острыми предметами. Маникюрные ножницы и острую пилочку также стоит оставить вне самолета.

Жидкости. Напитки, йогурты, а также консервы и продукты в банках, зубная паста, дезодорант, парфюм, гели для душа, тушь и любые другие жидкости можно брать с собой, только если объём одной упаковки не превышает 100 мл. Стоит учесть, что бутылочка 250 мл, заполнена наполовину, будет считаться в полном объёме – 250 мл.

При этом общий объем жидкостей не должен превышать 1000 мл. Также для косметических средств можно приобрести специальные наборы маленьких емкостей для путешествий.

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Оружие и любая его имитация. Само собой, никто не пропустит вас на борт самолета с любым видом оружия. Даже игрушечный пистолет малыша может вызвать настороженность, поэтому его следует оставить дома.

Другое. На борт также запрещается брать взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся, токсичные и ядовитые, радиоактивные материалы.

Животные. Если вы планируете путешествие со своим домашним любимцем, позаботьтесь заранее обо всех необходимых документах, чтобы вы смогли подняться на борт самолета вместе.

Обязательно ознакомьтесь со всеми правилами авиакомпании, а также тщательно изучите информацию на билете. Тогда вы точно будете знать, что нельзя брать с собой в самолет!

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