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Як зібрати аптечку у відпустку: список необхідних ліків

13.06.2019

Як зібрати аптечку у відпустку? Часто люди, збираючись на літній відпочинок, упаковують в дорожню валізу все що завгодно, крім найважливішого. Але ж грамотно зібрана аптечка допоможе вам не тільки зберегти здоров’я, але й врятує життя. Редакція STB.UA підкаже вам, які ліки взяти у відпустку.

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Отже, не розраховуйте, що зможете придбати все необхідне вже на базі відпочинку. Обов’язково сходіть перед від’їздом в аптеку.

Які ліки брати у відпустку?

  • Бинт нестерильний 5х5 і 5х10 см. Він зручний на використанні, забезпечить тривалу фіксацію і не викликає алергії.
  • Вата – 1 упаковка, а краще ватяні подушечки – 2 упаковки.
  • Бактерицидні лейкопластирі (різних розмірів). Пластир захистить від інфекцій дрібні ранки і допоможе їм швидше затягнутися.
  • Йод, зеленка – по 1 флакончику або фломастеру. Його необхідно брати з великим фактором захисту і водостійкістю.
  • Крем від сонячних опіків, дрібних подряпин, опіків медузи.

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  • Крем від шкірних алергічних реакцій, а також крем, що знімає свербіж і набряки при укусах комах.
  • Антигістамінний препарат – при системних алергічних реакціях, укусах бджіл тощо.
  • Жарознижувальні.
  • Оральні септики – беремо, якщо в компанії їдуть люди, схильні до тонзилітів, ларингітів, фарингітів, тобто якщо часто болить горло.
  • Засоби від діареї, печії, здуття живота тощо.
  • Знеболювальний препарат.
  • Косметика для догляду за шкірою на сонці: сонцезахисний крем, крем після засмаги тощо.

Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і візьміть з собою медикаменти, прописані конкретно вам.

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