Як провести відпустку: топ-10 варіантів від зірок СТБ

Зірки СТБ розповіли, як провести відпустку цього літа. Які варіанти ідеальні в очах улюблених медійних персон? Наприклад, суддя «МастерШеф. Професіонали» Єлизавета Глінська хоче вирушити у навколосвітню подорож на лайнері. Детальніше про те, як провести відпустку, – в матеріалі.

Відпочинок у Європі: Катерина Вайвала, серіал «За вітриною»

«Як на мене, ідеальна відпустка – з коханими людьми. У цю відпустку хочу поїхати в Європу. Нові місця завжди цікаві. Інша культура, історія, архітектура, люди», – ділиться з нами актриса. Катерина вважає, що її найкращий відпочинок ще попереду!

Навколосвітня подорож та Італія: Єлизавета Фалей, серіал «За вітриною»

«Кожну відпустку ми проводимо в колі рідних, друзів. Полюбляємо проводити час на природі. Часто їздимо до бабусь, дідусів у село. Там дуже чарівно, гарно, таке свіже повітря і неймовірний спів птахів. Як смачно моя бабуся готує національні страви білоруської кухні. І, звичайно, ми полюбляємо з чоловіком залишитися разом і відправлятися куди-небудь удвох. Завжди обираємо цікавий тур у гарні місця, їдемо на місяць за кордон. Ось, наприклад, минулого року ми їздили на машині в навколосвітню подорож. Побачили стільки цікавих місць і приїхали до своїх друзів на весілля в Італії. Це найкраще весілля, на якому ми були».

Найкращий відпочинок в Одесі: Володимир Скорик, серіал «Джованні»

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На думку Володимира Скорика, головне не місце, а компанія: «Одному на Мальдівах гірше, ніж з дружиною в Одесі! Умови для відпочинку прості – тиша, вода і чисте повітря».

Завжди повертаємося до Греції: Дмитро Чернов, серіал «За вітриною»

Дмитро вважає, що відпустка – це період для польоту його фантазії. У актора навіть є свій улюблений тост: «Ну, за подорож!».

«Ніщо так не піднімає настрій, як дорога до аеропорту. Все, що пов’язано з подорожами, – люблю абсолютно все! І гори з наметами, і хороші готелі, різні країни, рафтинг, дайвінг. Одним словом, туризм – це моє з потрохами! Цього року плануємо з дружиною відвідати Італію, і завжди повертаємося на Корфу в Греції, там у нас є своя райська місцина, яка повністю нас перезавантажує. Відпочивати треба так, щоб бачити, відчувати, спостерігати, захоплюватися, милуватися, кохати. Це ще один унікальний спосіб відчути ритм життя на повну».

Заново дослідити Рим: Віра Кобзар, серіал «Джованні»

Ідеальний відпочинок для актриси обов’язково повинен проходити поруч із морем, гарною книгою і коханими людьми. Це дуже добре допомагає забувати про числа, дні тижня і навіть їжу. Віра Кобзар полюбляє історичні міста з виключно пішою прогулянкою за картою. Зупинки, на думку актриси, можуть бути лише для того, щоб попити кави із сиром: «В кінці все повинно бути так: ти від втоми падаєш у ліжко, поринаючи у спогади».

Віра із великим задоволенням прожила би вік-енд у безлюдних горах у будиночку. А ще актриса жадає вирушити на Байкал! До слова, це місце, де народилася талановита Віра Кобзар. Актриса говорить, що невисловлена ​​гіркота у неї залишилася з Римом: «Я б наново хотіла дослідити його, але з такою ж божевільною людиною, як сама».

Відпочинок у Європі: Ксенія Мішина, серіали «Кріпосна» і «За вітриною»

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«Відпочинок з коханими і рідними людьми – найідеальніший. На даний момент я хочу, щоб ми всією родиною сіли в машину і поїхали по Європі, зупиняючись та вивчаючи кожну країну», – ділиться актриса.

Прага і Канарські острови: Катерина Варченко, серіали «Джованні» і «Кріпосна»

Катерина розповіла, що нечасто виїжджає в далекі подорожі. Востаннє разом із сім’єю дівчина літала в Прагу. Щоправда, вона на додачу працювала там, що не завадило її чоловіку з дитиною обійти все місто.

Ще актрисі запам’ятався відпочинок у січні, знову ж таки всією сім’єю, на Канарських островах: «Летіли двома перельотами, моя дитина розважала всіх у літаку. Ще ми з чоловіком знімалися там для реклами в космічних скафандрах».

Тур Америкою: Сергій Басок, серіал «За вітриною»

Сергій Басок давно мріє відправитися в Америку: «Для мене зараз найкрутіший відпочинок – зібратися і поїхати в тур. Так, щоб зупинятися по 3–4 дні. Дивитися визначні пам’ятки, на якісь художні твори, якось активно гуляти. Брати машину в оренду і їхати довго-довго набережною до наступного міста. Там зупинятися на 3–4 дні, а потім після цього всього полетіти на острів, де нікого немає, і там теж побути 3–4 дні. Писати вірші, читати класичну літературу, слухати гарну музику, надихатися краєвидами».

Навколосвітня подорож на лайнері: суддя «МастерШеф. Професіонали» Єлизавета Глінська

Мрія кулінарного експерта – навколосвітня подорож на лайнері, яка займе 3 місяці. Єлизавета вважає, що незабаром зможе її здійснити: «Під час цієї подорожі я хочу написати роман».

Найбільше в подорожі для зірки важлива природа і древня архітектура. Суддя «МастерШеф. Професіонали» особливо хоче відвідати Ісландію, Чилі та Перу.

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Каппадокія: відпочинок ведучого романтичного проекту «Холостяк» Григорія Решетника

Нещодавно Григорій Решетник похвалився дуже яскравою подорожжю. Поїздка до Каппадокії, напівпустельного регіону в центральній частині Туреччини, залишила приємні спогади в житті ведучого і його дружини. Вони закохалися в це місце, в екскурсії, їжу, природу: «Все-таки головний скульптор таких місць – це природа… Це долина кохання. Тут навіть стриманих чоловіків переповнюють романтичні почуття».

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