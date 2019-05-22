Відома актриса Віра Кобзар народилася у Києві. Закінчивши університет, грала в Донецькому театрі російської драми, а також у Ніжинському театрі. У ситкомі «Джованні» зіграла Світлану, колишню дружину головного героя Сергія. Детальніше про актрису – в матеріалі.

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Віра Кобзар закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Після навчання почала грати в Донецькому театрі російської драми, а також у Ніжинському театрі. Акторська кар’єра Віри почалася зі зйомок у детективному серіалі «Повернення Мухтара»-2 у 2000 році. У актриси не менш зірковий чоловік Олександр Кобзар. Він – відомий актор театру і кіно, а також режисер. Пара познайомилася під час навчання в університеті. Відтоді вони завжди разом – і вдома, і на роботі.

Заслужену популярність актрисі принесла роль у комедії «Родственнички».

Фільмографія:

«Повернення Мухтара»-2

«Чудо»

«Свати»-6

«Офіцерські дружини»

«Родственнички»

«Джованні»

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