Вера Кобзарь: биография актрисы ситкома «Джованни»
Известная актриса Вера Кобзарь родилась в Киеве. Окончив университет, играла в Донецком театре русской драмы, а также в Нежинском театре. В ситкоме «Джованні» сыграла Светлану, бывшую жену главного героя Сергея. Подробнее об актрисе – в материале.
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Вера Кобзарь закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. После учебы начала играть в Донецком театре русской драмы, а также в Нежинском театре.
Актерская карьера Веры началась со съемок в детективном сериале «Возвращение Мухтара»-2 в 2000 году. У актрисы не менее звездный муж Александр Кобзарь. Он – известный актер театра и кино, а также режиссер. Пара познакомилась во время учебы в университете. С тех пор они всегда вместе – и дома, и на работе.
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Заслуженную известность актрисе принесла роль в комедии «Родственнички».
Фильмография:
- «Возвращение Мухтара»-2»
- «Чудо»
- «Сваты»-6
- «Офицерские жены»
- «Родственнички»
- «Джованни»