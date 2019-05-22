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Вера Кобзарь: биография актрисы ситкома «Джованни»

22.05.2019

Известная актриса Вера Кобзарь родилась в Киеве. Окончив университет, играла в Донецком театре русской драмы, а также в Нежинском театре. В ситкоме «Джованні» сыграла Светлану, бывшую жену главного героя Сергея. Подробнее об актрисе – в материале.

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джованни 2019 света

Вера Кобзарь закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. После учебы начала играть в Донецком театре русской драмы, а также в Нежинском театре.

Актерская карьера Веры началась со съемок в детективном сериале «Возвращение Мухтара»-2 в 2000 году. У актрисы не менее звездный муж Александр Кобзарь. Он – известный актер театра и кино, а также режиссер. Пара познакомилась во время учебы в университете. С тех пор они всегда вместе – и дома, и на работе.

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Заслуженную известность актрисе принесла роль в комедии «Родственнички».

Фильмография:

  • «Возвращение Мухтара»-2»
  • «Чудо»
  • «Сваты»-6
  • «Офицерские жены»
  • «Родственнички»
  • «Джованни»

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