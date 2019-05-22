Известная актриса Вера Кобзарь родилась в Киеве. Окончив университет, играла в Донецком театре русской драмы, а также в Нежинском театре. В ситкоме «Джованні» сыграла Светлану, бывшую жену главного героя Сергея. Подробнее об актрисе – в материале.

Больше по теме: «Джованни»: Вера Кобзарь рассказала, в чем особенность ситкома



Вера Кобзарь закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. После учебы начала играть в Донецком театре русской драмы, а также в Нежинском театре.

Актерская карьера Веры началась со съемок в детективном сериале «Возвращение Мухтара»-2 в 2000 году. У актрисы не менее звездный муж Александр Кобзарь. Он – известный актер театра и кино, а также режиссер. Пара познакомилась во время учебы в университете. С тех пор они всегда вместе – и дома, и на работе.

Больше по теме: «Джованни»: количество серий и график выхода

Заслуженную известность актрисе принесла роль в комедии «Родственнички».

Фильмография:

«Возвращение Мухтара»-2»

«Чудо»

«Сваты»-6

«Офицерские жены»

«Родственнички»

«Джованни»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ