«Джованни»: количество серий и график выхода

Сегодня в 21:00 состоится премьера сериала «Джованни» от Vaverka production на телеканале СТБ. Легкость и комичность новой картины не может оставить зрителей равнодушными. График выхода увлекательной ленты узнайте в материале.

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График выхода серий «Джованни» на этой неделе:

1 серия — 20 мая в 21:00

2 серия — 20 мая в 21:36

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3 серия — 21 мая в 21:00

4 серия — 21 мая в 21:36

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5 серия — 22 мая в 21:00

6 серия — 22 мая в 21:36

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7 серия — 23 мая в 21:00

8 серия — 23 мая в 21:36

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