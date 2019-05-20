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«Джованни»: количество серий и график выхода

20.05.2019

Сегодня в 21:00 состоится премьера сериала «Джованни» от Vaverka production на телеканале СТБ. Легкость и комичность новой картины не может оставить зрителей равнодушными. График выхода увлекательной ленты узнайте в материале.

джованни

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 Сюжет комедийной ленты «Джованни» разворачивается вокруг привлекательного неудачника Сергея, который наконец-то счастлив со своей любимой Анной. И внезапно их идиллию разрушает появление экс-жены главного героя — Светланы. Бывшая возвращается из Италии вместе с сыном от первого брака и дочерью от мужа-итальянца. Теперь женщина носит фамилию Джованни, а ее появление переворачивает жизнь Сергея с ног на голову.

График выхода серий «Джованни» на этой неделе:

1 серия — 20 мая в 21:00

2 серия — 20 мая в 21:36

***

3 серия — 21 мая в 21:00

4 серия — 21 мая в 21:36

***

5 серия — 22 мая в 21:00

6 серия — 22 мая в 21:36

***

7 серия — 23 мая в 21:00

8 серия — 23 мая в 21:36

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