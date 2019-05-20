«Джованни»: количество серий и график выхода
20.05.2019
Сегодня в 21:00 состоится премьера сериала «Джованни» от Vaverka production на телеканале СТБ. Легкость и комичность новой картины не может оставить зрителей равнодушными. График выхода увлекательной ленты узнайте в материале.
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Сюжет комедийной ленты «Джованни» разворачивается вокруг привлекательного неудачника Сергея, который наконец-то счастлив со своей любимой Анной. И внезапно их идиллию разрушает появление экс-жены главного героя — Светланы. Бывшая возвращается из Италии вместе с сыном от первого брака и дочерью от мужа-итальянца. Теперь женщина носит фамилию Джованни, а ее появление переворачивает жизнь Сергея с ног на голову.
График выхода серий «Джованни» на этой неделе:
1 серия — 20 мая в 21:00
2 серия — 20 мая в 21:36
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3 серия — 21 мая в 21:00
4 серия — 21 мая в 21:36
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5 серия — 22 мая в 21:00
6 серия — 22 мая в 21:36
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7 серия — 23 мая в 21:00
8 серия — 23 мая в 21:36
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