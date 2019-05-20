«Джованні»: кількість серій та графік виходу

Сьогодні о 21:00 відбудеться прем’єра серіалу «Джованні» від Vaverka production на телеканалі СТБ. Легкість і комічність нової картини не може залишити глядачів байдужими. Графік виходу захопливої стрічки дізнайтеся в матеріалі.

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Графік виходу серій «Джованні» цього тижня:

1 серія — 20 травня о 21:00

2 серія — 20 травня о 21:36

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3 серія — 21 травня о 21:00

4 серія — 21 травня о 21:36

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5 серія — 22 травня о 21:00

6 серія — 22 травня о 21:36

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7 серія — 23 травня о 21:00

8 серія — 23 травня о 21:36

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