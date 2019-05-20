«Джованні»: кількість серій та графік виходу
20.05.2019
Сьогодні о 21:00 відбудеться прем’єра серіалу «Джованні» від Vaverka production на телеканалі СТБ. Легкість і комічність нової картини не може залишити глядачів байдужими. Графік виходу захопливої стрічки дізнайтеся в матеріалі.
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Сюжет комедійної стрічки «Джованні» розгортається навколо привабливого невдахи Сергія, який нарешті щасливий зі своєю коханою Анною. І раптово їхню ідилію руйнує поява екс-дружини головного героя — Світлани. Колишня повертається з Італії разом із сином від першого шлюбу та дочкою від чоловіка-італійця. Тепер жінка носить прізвище Джованні, а її поява перевертає життя Сергія з ніг на голову.
Графік виходу серій «Джованні» цього тижня:
1 серія — 20 травня о 21:00
2 серія — 20 травня о 21:36
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3 серія — 21 травня о 21:00
4 серія — 21 травня о 21:36
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5 серія — 22 травня о 21:00
6 серія — 22 травня о 21:36
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7 серія — 23 травня о 21:00
8 серія — 23 травня о 21:36
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