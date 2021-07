Чим розважити дитину в дорозі: в машині, автобусі, поїзді, літаку

Літо ‒ час відпусток і подорожей, готуватися до яких слід дуже ретельно. Особливо якщо в дорозі будуть діти. Щоб поїздка або переліт були приємними й пройшли без капризів і нудьги, потрібно ретельно продумати, чим зайняти дитину в дорозі. Читайте в нашому матеріалі поради, як розважити дитину в поїзді, літаку, машині та автобусі.

Насамперед необхідно розповісти дитині про те, що її чекає в дорозі, й пояснити, як поводитися в автобусі або літаку. Потім можна запропонувати малюкові зібрати рюкзак в дорогу. Для цього потрібно розповісти, що з собою варто брати лише маленькі іграшки і не багато. Якщо дитина вже вміє писати, можна разом із нею скласти список необхідних речей для подорожі. Так ви не лише привчите своє чадо до порядку, але й зможете перетворити збори на веселу гру.

Звичайно ж, улюблена книжка або планшет з мультфільмом ‒ прекрасні варіанти для того, щоб зайняти дитину. Особливо планшет подарує батькам годину тиші. Але зловживати ним не варто. Краще все-таки почитати книгу. Це не тільки корисно, а й більш пізнавально: якщо дитина ще маленька, читання книги розширить її словниковий запас. Ідеальний варіант ‒ книги з яскравими картинками або розповідь про пригоди в країні, куди ви подорожуєте. Як альтернатива ‒ можна використовувати аудіокнигу.

Якщо ви подорожуєте на літаку або поїзді, то дитині можна запропонувати помалювати. Для цього заздалегідь зберіть яскраві й цікаві розмальовки, візьміть набір кольорових олівців або фломастерів. До речі, малювання не тільки займе малюка на годинку, а й допоможе розвинути дрібну моторику.

Зібрати кілька улюблених іграшок дитини в дорогу ‒ чудова ідея. Єдина умова ‒ вони повинні бути невеликого розміру. Маленькі пупси з одягом, машинки, набір звірів ‒ прекрасне рішення для поїздки як в літаку, так і в машині або поїзді. Також можна подарувати дитині перед поїздкою нову іграшку. Як правило, діти із задоволенням і досить довго граються чимось новеньким.

Для подорожей машиною, поїздом, автобусом або літаком найкраще взяти настільні дорожні гри. Вони повинні бути без дрібних деталей. Як варіант ‒ шахи, шашки, нарди на магнітах. Для найменших мандрівників можна підібрати ігри з картками.

Також, щоб не нудьгувати в дорозі, можна пограти з дитиною в усні ігри. Це особливо важливо для малюків, адже неможливо три години дивитися одні мультики ‒ дитина швидко занудьгує. Пропонуємо вам на вибір кілька цікавих усних ігор, які припадуть до смаку навіть найвибагливішим малюкам.

У класичному варіанті в цю гру потрібно грати з м’ячем, але в дорозі прекрасною альтернативою послужить, наприклад, плескіт. «Я знаю п’ять кольорів», «Я знаю п’ять дерев», «Я знаю п’ять музичних інструментів»… Для дітей це не тільки прекрасна можливість поповнити свій словниковий запас, а й потренувати увагу.

Для цієї гри в невеликий пакет покладаючи кілька предметів, а потім запропонуйте дитині обмацати їх і вгадати, що саме там лежить. Інший варіант цієї гри ‒ усно описати предмет і запропонувати дитині вгадати, що це. Наприклад, «Це щось кругле й різнобарвне…». Обов’язково покладіть у пакет щось нове. Коли дитина за описом вгадає, що заховано всередині, вручіть їй подарунок ‒ і півгодинна перерва вам гарантована.

Кожен із гравців обирає букву, яка йому подобається, і намагається вигадати смішну фразу так, щоб кожне слово починалося з обраної букви.

Наприклад:

— Ультрамаринова устриця уморила удава.

— Крокодил кидав криві кактуси до купи коричневих колючих кішок, крутячи крабове колекційне кільце.

Один гравець загадує дієслово і замінює його словом «шнуцати». Решта гравців повинні, ставлячи запитання, відгадати це дієслово. Запитання можуть бути розгорнуті, єдине правило — замінити дієслово (і похідні) словом «шнуцати».

Наприклад: гравець загадав слово «снідати»:

— Що потрібно, щоб якісно пошнуцати?

— Ложка, виделка і ніж.

— Коли найчастіше шнуцають?

— Уранці.

— У тих, хто шнуцає, є професійне свято?

— Ні.

Ця гра ідеально підійде для подорожей машиною або автобусом. «Я бачу щось зелене», «Я бачу щось залізне». І дитина повинна вгадати, що саме бачить її попутник. Така гра не тільки розвиває абстрактне мислення, а й логіку.

Одна з найпопулярніших ігор в дорозі ‒ гра в першу літеру. Запропонуйте дитині придумати якомога більше слів на першу букву її імені або прізвища. Підкажіть їй, якщо потрібно. Можна влаштувати змагання ‒ хто придумає більше слів. Піддайтеся малюкові, якщо потрібно: так у нього буде чудовий настрій і поїздка пройде без капризів.

Це чудова гра, яка не тільки займе якийсь час, але й поліпшить артикуляцію дитини. Запропонуйте малюкові п’ять або десять разів повторити одну й ту ж скоромовку. Але перед тим продемонструйте свої здібності. А головне – покажіть, що якщо якесь слово вимовити з першого разу не вдалося, не варто засмучуватися. Краще посміятися над собою.

