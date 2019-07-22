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Ектор Хіменес-Браво відпочиває в Іспанії (фотодобірка)

22.07.2019

У Ектора Хіменес-Браво насичений життєвий графік. Щоб відновити свої сили після важких зйомок і роботи в ресторанах, суддя «МастерШеф» відправився на відпочинок до Іспанії. Його профіль в Instagram поповнюється яскравими фото і цікавими фактами з життя. Давайте подивимося, де встиг побувати Ектор, e нашій фотодобірці.

ектор хіменес браво в іспанії

Я обожнюю подорожувати! І кожен раз ретельно збираюся в поїздку.

ектор хіменес браво

Ділюся з вами трьома найнеобхіднішими речами у відпустку: книга (мої улюблені автори це: Джером Селінджер, Харукі Муракамі, Фредерік Бегбедер), ноутбук для роботи і фотоапарат, щоб відобразити найяскравіші моменти відпустки.

Більше на тему: Ектор Хіменес-Браво розповів про новий сезон «МастерШеф»

ектор

Барселона – це батьківщина мого батька!

ектор в іспанії

Коли мені потрібне натхнення, я їду в гори, і у такому місці, як це, я його отримую сповна.

ектор на відпочинку

Не перестаю насолоджуватися відпочинком в Іспанії! Це місце для душі!

эктор

Насолоджуватися життям теж потрібно вміти. Насолоджуюся і вам раджу і намагаюся не думати про роботу, адже завтра вже додому в Київ!

Джерело: Instagram hectorjimenezbravo

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