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Эктор Хименес-Браво отдыхает в Испании (фотоподборка)

22.07.2019

У Эктора Хименес-Браво насыщенный жизненный график. Чтобы восстановить свои силы после тяжелых съемок и работы в ресторанах, судья «МастерШеф» отправился на отдых в Испанию. Его профиль в Instagram пополняется яркими фото и интересными фактами из жизни. Давайте посмотрим, где успел побывать Эктор, в нашей фотоподборке.

Эктор Хименес-Браво в Испании

Я обожаю путешествовать! И каждый раз тщательно собираюсь в поездку.

эктор хименес браво

Делюсь с вами тремя самыми необходимыми вещами в отпуск: книга (мои любимые авторы это: Джером Сэлинджер, Харуки Мураками, Фредерик Бегбедер), ноутбук для работы и фотоаппарат, чтобы запечатлеть самые яркие моменты отпуска.

Больше по теме: Эктор Хименес-Браво рассказал о новом сезоне «МастерШеф»

эктор

Барселона — это родина моего отца!

эктор в испании

Когда мне нужно вдохновение, я еду в горы, и в таком месте, как это, я его получаю сполна.

эктор отдых

Не перестаю наслаждаться отдыхом в Испании! Это место для души!

эктор

Наслаждаться жизнью тоже нужно уметь. Наслаждаюсь и вам советую и пытаюсь не думать о работе, ведь завтра уже домой в Киев!

Источник: Instagram hectorjimenezbravo

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