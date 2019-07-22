Эктор Хименес-Браво отдыхает в Испании (фотоподборка)
22.07.2019
У Эктора Хименес-Браво насыщенный жизненный график. Чтобы восстановить свои силы после тяжелых съемок и работы в ресторанах, судья «МастерШеф» отправился на отдых в Испанию. Его профиль в Instagram пополняется яркими фото и интересными фактами из жизни. Давайте посмотрим, где успел побывать Эктор, в нашей фотоподборке.
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Источник: Instagram – hectorjimenezbravo
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