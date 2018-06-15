Відпустка з коханим чоловіком подарує вам багато приємних вражень, які запам’ятаються на все життя. Головне – не робити помилок під час подорожі, адже тоді відпочинок, про який ви так давно мріяли, перетвориться на справжній жах. У нашому матеріалі читайте 5 правил відпустки з коханим чоловіком, які допоможуть провести час незабутньо.



Починати варто не з двотижневої подорожі, а з романтичного вік-енду

Ви можете обожнювати свого коханого, але одна справа – зустрічатися на побаченнях після роботи, коли у будь-який момент можна сісти в таксі та поїхати додому, і зовсім інша – прожити з людиною під одним дахом тривалий час. Якщо ви поки ще погано один одного знаєте, то починати подорожувати разом потрібно з коротких виїздів на день-два в інше місто. Коли ви зрозумієте, що ваш чоловік не тільки чудовий коханець, а й споріднена вам душа, – тоді можна сміливо планувати і більш тривалий відпочинок.

Читайте также: Як зібрати валізу в літню відпустку

Перед відпусткою з коханим детально обговоріть бюджет

Вам варто домовитися про те, скільки грошей витрачатимете щодня. Може, вам і подобається перспектива спустити скажені гроші за тиждень біля моря, проте не факт, що ваш чоловік готовий до такої «фінансової пригоди». Якщо ви обговорите бюджет поїздки заздалегідь, то під час відпочинку ніхто не перейматиметься через те, що грошей може не вистачити і що потім – після повернення додому – доведеться економити на всьому до зарплати. Крім того, фінансові питання під час відпустки можуть стати причиною конфліктів.

Обговоріть заздалегідь план поїздки, який задовольнить обидві сторони

Припустимо, ви чекаєте від відпочинку рівномірної засмаги і романтичних посиденьок у приморських ресторанчиках, а ваш чоловік хоче навчитися ходити під вітрилом або покращити навички підводного полювання. Знайти компроміс буде нелегко, але якщо продумати і скласти план відпочинку заздалегідь, то все вдасться. Адже головне у спільному відпочинку – це задоволення обох сторін.

Не варто кликати в поїздку з коханим чоловіком ще й своїх друзів

Відпустка у великій компанії – це прекрасно, але ніякої романтики у вас не буде. Якщо ви з чоловіком запросите у поїздку своїх друзів – вам доведеться приділяти їм купу часу, ви рідко коли зможете залишитися наодинці з коханим і ще вам день за днем доведеться робити не тільки те, що хочете ви двоє, а й те, що хочуть ваші друзі. Тому якщо ваша мета саме романтична відпустка – краще залиште друзів вдома.

Читайте также: Країни без оформлення віз для українців: куди поїхати відпочивати

Не дозволяйте дрібним неприємностям псувати ваш настрій

У поїздці може статися всяке. Але якщо ви втратите багаж чи погода раптом зіпсується – не хвилюйтеся. Пам’ятайте, подібні негаразди – дрібниці життя, які можуть добряче попсувати нерви тільки тоді, коли ви самі надасте їм занадто великого значення. На жаль, у відпустку (та ще в спільну) вдається вирватися нечасто – добре, якщо пару разу на рік. Тому зберігайте позитивний настрій і намагайтеся отримати від відпочинку максимум задоволення, щоб потім було про що згадати з теплою посмішкою на обличчі.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ