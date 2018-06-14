До сих пір не знаєте, як зібрати валізу у відпустку? Існує кілька простих секретів, як скласти речі максимально зручно та з мінімальним використанням місця в валізі. Подробиці вам розповість наш матеріал! Читайте також: Країни без оформлення віз для українців: куди поїхати відпочивати Укладайте речі рулонами, а не стопкою

Щоб одяг не м’явся та займав у валізі зовсім мало місця, скатуйте його у щільні рулони, замість того, щоб складати стопкою одне на одного. Тоді в невелику валізу влізуть 3 пари шортів, 3 пари штанів, 3 пари джинсів, спідниця, 2 купальники, 3 літніх светри, 10 футболок, 5 сорочок, 4 сукні. Використовуйте вакуумні пакети

Вакуумні компресійні пакети знадобляться для перевезення об’ємних речей. З їхньою допомогою куртка, дитячий одяг, м’які іграшки або постільна білизна займуть у валізі небагато місця. На зворотному шляху в ці пакети можна скласти брудні речі. Скористайтеся принципом «піраміди»

Виглядає це приблизно так. Уздовж стінок валізи потрібно викласти взуття. Потім покласти на дно довгі речі, наприклад штани або сарафан, так, щоб краями можна було накрити решту упакованого одягу. На них скласти рулони речей, які не мнуться, потім рулони легшого та делікатного одягу. Завершити «піраміду» потрібно речами, які легко мнуться, косметичкою, документами, крихкими дрібницями. Скажіть «ні» парасолю

Не тягніть у відпустку улюблену парасольку. Зробіть вибір на користь дощовика, який займе мінімум місця. Можна купити навіть кілька одноразових плащів для подорожі й просто викинути їх після дощу. Читайте також: Як отримати tax free та заощадити на шопінгу в Європі Купуйте міні–версії косметичних засобів

Як би не хотілося взяти з дому всі улюблені тюбики, доведеться пожертвувати ними заради інших, більш необхідних речей. Для поїздки краще купити міні-версії улюблених засобів.





Правильно упаковуйте дрібниці

Флешки, блокнотики, шпильки, колготи, шкарпетки, сонячні й звичайні окуляри потрібно розкладати окремо всередину взуття, в косметику, в папку з документами, в кишені валізи. Сережки й каблучки потрібно ховати в таблеточнцю. Візьміть плічки для особливо цінних речей

Спосіб укладання рулонами не підійде для класичних сорочок, піджаків і коктейльних суконь, якщо хочеться зберегти їх у пристойному вигляді. Для цих цілей краще взяти кофр або портплед, який легко вішається на будь-який гачок в літаку або поїзді. «Мінімізуйте» аптечні засоби

Не намагайтеся втиснути у валізу всю домашню аптечку. Візьміть по одному блістеру кожних необхідних ліків. Цього буде достатньо на випадок, якщо несподівано погіршиться самопочуття. Зручно складати блістери у взуття, загорнувши в пакети для бутербродів. Читайте також: Пляжі світу – топ-10 найбільш незвичайних і красивих місць

Не залишайте порожніх місць

Не потрібно між речами залишати вільний простір, інакше вони сильно помнуться. Найзручніше заповнити пустоти невеликими предметами одягу або пакувальної папером. Відмовтеся від деяких речей

Чохол від ноутбука, кофр від фотоапарату, фен і путівники можуть залишитися вдома. Ноутбук і фотоапарат завертайте в м’яке парео або худі, фен візьміть у готелі, а путівники заздалегідь Збережіть в електронному вигляді. Шльопанці для пляжу, окуляри для пірнання, сонцезахисний крем, дитячі іграшки та солом’яний капелюх не тягніть із собою, а придбайте на місці. Читайте також: Книги, які варто почитати у відпустці: топ-5 6 секретних прийомов: Якщо зарядні пристрої, навушники та інші кабелі обернути навколо старої пластикової карти, вони не заплутаються.

Якщо крихкий скляний предмет вкласти в шкарпетку й потім у черевик, то він навіть при найсильнішій трясці не розіб’ється.

Якщо пару взуття скласти в одноразову шапочку для ванної, то черевики не забруднять інші речі.

Якщо шкарпетки скласти в улюблений бра, то під час перевезення він не деформується.

Якщо відкрутити ковпачок з шампуню або гелю для душу, обернути різьблення шматочком харчової плівки та знову надіти ковпачок, то вони точно не розіллються по дорозі та не забруднять одяг.

Якщо тонкі ланцюжки протягнути в трубочку для коктейлів та застебнути, то вони не заплутаються між собою.

Джерело: AdMe Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ