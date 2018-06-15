Отпуск с любимым мужчиной подарит вам много приятных впечатлений, которые вы будете помнить всю жизнь. Главное – не совершать ошибки во время путешествия, ведь тогда отдых, о котором вы так давно мечтали, превратится в настоящий кошмар. В нашем материале читайте 5 правил отпуска с любимым мужчиной, которые помогут провести время незабываемо.

Начинать стоит не с двухнедельного путешествия, а с романтического вик-энда

Вы можете быть без ума от своего возлюбленного, но одно дело – встречаться на свиданиях после работы, когда в любой момент можно сесть в такси и уехать домой, и совсем другое – прожить с человеком под одной крышей долгое время. Если вы пока еще плохо друг друга знаете, то начинать путешествовать вместе нужно с коротких выездов на день-два в другой город. Когда вы поймете, что ваш мужчина не только хороший любовник, но и родственная вам душа, – тогда можно смело планировать и более длительный отдых.

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Перед отпуском с любимым детально обсудите бюджет

Стоит договориться о том, сколько денег будете тратить каждый день. Может быть, вам и нравится перспектива спустить бешеные деньги за неделю у моря, однако не факт, что ваш мужчина готов к такому «финансовому приключению». Если вы обсудите бюджет поездки заранее, то во время самого отдыха никто не будет переживать из-за того, что денег может не хватить и что потом – после возвращения домой – придется экономить на всем до зарплаты. Кроме того, финансовые вопросы во время отпуска могут стать причиной конфликтов.

Обговорите заранее план поездки, удовлетворяющий обе стороны

Допустим, вы ждете от отдыха равномерного загара и романтических посиделок в приморских ресторанчиках, а ваш мужчина хочет научиться ходить под парусом или улучшить навыки подводной охоты. Найти компромисс будет нелегко, но если продумать и составить план отдыха заранее, то все получится. Ведь главное в совместном отдыхе – это удовлетворение обеих сторон.

Не стоит звать в поездку с любимым мужчиной еще и своих друзей

Отпуск в большой компании – это прекрасно, но никакой романтики у вас не будет. Если вы с мужчиной пригласите в поездку своих друзей, то вам придется уделять им кучу времени, вы редко когда сможете остаться наедине с возлюбленным и еще вам день за днем придется делать не только то, что хотите вы двое, но и то, что хотят ваши друзья. Поэтому если ваша цель именно романтический отпуск – лучше оставьте друзей дома.

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Не позволяйте мелким неприятностям портить ваше настроение

В поездке может произойти всякое. Но если вы потеряете багаж или если погода вдруг испортится – не расстраивайтесь. Помните, что подобные неурядицы – мелочи жизни, которые могут изрядно потрепать нервы только тогда, когда вы сами придадите им слишком много значения. Увы, в отпуск (да еще в совместный) удается вырваться нечасто – хорошо, если пару разу в году. Поэтому сохраняйте позитивный настрой и старайтесь получить от отдыха максимум удовольствия, чтобы потом было о чем вспомнить с теплой улыбкой на лице.

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