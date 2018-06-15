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Телеканал СТБ / 5 правил отпуска с любимым мужчиной

5 правил отпуска с любимым мужчиной

Телеканал СТБ

Отпуск с любимым мужчиной подарит вам много приятных впечатлений, которые вы будете помнить всю жизнь. Главное – не совершать ошибки во время путешествия, ведь тогда отдых, о котором вы так давно мечтали, превратится в настоящий кошмар. В нашем материале читайте 5 правил отпуска с любимым мужчиной, которые помогут провести время незабываемо.

Начинать стоит не с двухнедельного путешествия, а с романтического вик-энда

Вы можете быть без ума от своего возлюбленного, но одно дело – встречаться на свиданиях после работы, когда в любой момент можно сесть в такси и уехать домой, и совсем другое – прожить с человеком под одной крышей долгое время. Если вы пока еще плохо друг друга знаете, то начинать путешествовать вместе нужно с коротких выездов на день-два в другой город. Когда вы поймете, что ваш мужчина не только хороший любовник, но и родственная вам душа, – тогда можно смело планировать и более длительный отдых.

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Перед отпуском с любимым детально обсудите бюджет

Стоит договориться о том, сколько денег будете тратить каждый день. Может быть, вам и нравится перспектива спустить бешеные деньги за неделю у моря, однако не факт, что ваш мужчина готов к такому «финансовому приключению». Если вы обсудите бюджет поездки заранее, то во время самого отдыха никто не будет переживать из-за того, что денег может не хватить и что потом – после возвращения домой – придется экономить на всем до зарплаты. Кроме того, финансовые вопросы во время отпуска могут стать причиной конфликтов.

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Обговорите заранее план поездки, удовлетворяющий обе стороны

Допустим, вы ждете от отдыха равномерного загара и романтических посиделок в приморских ресторанчиках, а ваш мужчина хочет научиться ходить под парусом или улучшить навыки подводной охоты. Найти компромисс будет нелегко, но если продумать и составить план отдыха заранее, то все получится. Ведь главное в совместном отдыхе – это удовлетворение обеих сторон.

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Не стоит звать в поездку с любимым мужчиной еще и своих друзей

Отпуск в большой компании – это прекрасно, но никакой романтики у вас не будет. Если вы с мужчиной пригласите в поездку своих друзей, то вам придется уделять им кучу времени, вы редко когда сможете остаться наедине с возлюбленным и еще вам день за днем придется делать не только то, что хотите вы двое, но и то, что хотят ваши друзья. Поэтому если ваша цель именно романтический отпуск – лучше оставьте друзей дома.

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Не позволяйте мелким неприятностям портить ваше настроение

В поездке может произойти всякое. Но если вы потеряете багаж или если погода вдруг испортится – не расстраивайтесь. Помните, что подобные неурядицы – мелочи жизни, которые могут изрядно потрепать нервы только тогда, когда вы сами придадите им слишком много значения. Увы, в отпуск (да еще в совместный) удается вырваться нечасто – хорошо, если пару разу в году. Поэтому сохраняйте позитивный настрой и старайтесь получить от отдыха максимум удовольствия, чтобы потом было о чем вспомнить с теплой улыбкой на лице.

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