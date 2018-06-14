До сих пор не знаете, как собрать чемодан в отпуск? Существует несколько простых секретов, как сложить вещи максимально удобно и с минимальным использованием места в чемодане. Подробности вам расскажет наш материал!

Читайте также: Страны без оформления виз для украинцев: куда поехать отдыхать Укладывайте вещи рулонами, а не стопкой

Чтобы одежда не мялась и занимала в чемодане совсем мало места, скатывайте его в плотные рулоны, вместо того, чтобы складывать стопкой друг на друга. Тогда в небольшой чемодан влезут 3 пары шорт, 3 пары брюк, 3 пары джинсов, юбка, 2 купальника, 3 летних свитера, 10 футболок, 5 рубашек, 4 платья. Используйте вакуумные пакеты

Вакуумные компрессионные пакеты понадобятся для перевозки объемных вещей. С их помощью куртка, детская одежда, мягкие игрушки или постельное белье займут в чемодане немного места. На обратном пути в эти пакеты можно сложить грязные вещи. Воспользуйтесь принципом «пирамиды»

Выглядит это примерно так. Вдоль стенок чемодана нужно уложить обувь. Затем положить на дно длинные вещи, например брюки или сарафан, так, чтобы краями можно было накрыть остальную упакованную одежду. На них сложить рулоны вещей, которые не мнутся, затем рулоны более легкой и деликатной одежды. Завершить «пирамиду» нужно вещами, которые легко мнутся, косметичкой, документами, хрупкими мелочами. Скажите «нет» зонту

Не тащите в отпуск любимый зонт-трость. Сделайте выбор в пользу дождевика, который займет минимум места. Можно купить даже несколько одноразовых плащей для путешествия и просто выбросить их после дождя. Читайте также: Как получить tax free и сэкономить на шопинге в Европе Купите мини-версии косметических средств

Как бы ни хотелось взять из дома все любимые тюбики, придется пожертвовать ими ради других, более необходимых вещей. Для поездки лучше купить мини-версии любимых средств. Правильно упаковывайте мелочи

Флешки, блокнотики, заколки, колготы, носки, солнечные и обычные очки нужно раскладывать по отдельности внутрь обуви, в косметику, в папку с документами, в карманы чемодана. Сережки и кольца нужно прятать в таблеточницу. Возьмите плечики для особо ценных вещей

Способ укладки рулонами не подойдет для классических рубашек, пиджаков и коктейльных платьев, если хочется сохранить их в приличном виде. Для этих целей лучше взять кофр или портплед, который легко вешается на любой крючок в самолете или поезде. «Минимизируйте» аптечные средства

Не пытайтесь втиснуть в чемодан всю домашнюю аптечку. Возьмите по одному блистеру каждого необходимого лекарства. Этого будет достаточно на случай, если неожиданно ухудшится самочувствие. Удобно складывать блистеры в обувь, завернув в пакеты для бутербродов. Читайте также: Пляжи мира – топ-10 самых необычных и красивых мест Не оставляйте пустых мест

Не нужно между вещами оставлять свободное пространство, иначе они сильно помнутся и скомкаются. Удобнее всего заполнить пустоты небольшими предметами одежды или упаковочной бумагой. Откажитесь от некоторых вещей

Чехол от ноутбука, кофр от фотоаппарата, фен и путеводители могут остаться дома. Ноутбук и фотоаппарат заворачивайте в мягкое парео или худи, фен возьмите в отеле, а путеводители заранее сохраните в электронном виде. Шлепки для пляжа, очки для ныряния, солнцезащитный крем, детские игрушки и соломенную шляпу не тащите с собой, а купите на месте. Читайте также: Книги, которые стоит почитать в отпуске: топ-5 6 секретных прийомов:

Если зарядные устройства, наушники и другие кабели обернуть вокруг старой пластиковой карты, они не запутаются. Если хрупкий стеклянный предмет вложить в носок и затем в ботинок, то он даже при самой сильной тряске не разобьется. Если пару обуви сложить в одноразовую шапочку для ванной, то ботинки не испачкают другие вещи. Если носки сложить в любимый бра, то при перевозке он не деформируется. Если открутить колпачок с шампуня или геля для душа, обернуть резьбу кусочком пищевой пленки и снова надеть колпачок, то они точно не разольются в пути и не испачкают одежду. Если тонкие цепочки продеть в трубочку для коктейлей и застегнуть, то они не запутаются между собой. Источник: AdMe Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ