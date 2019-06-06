Как собрать аптечку в отпуск? Часто люди, собираясь на летний отдых, упаковывают в дорожный чемодан все что угодно, кроме самого важного. А ведь грамотно собранная аптечка поможет вам не только сохранить здоровье, но и спасет жизнь. Редакция STB.UA подскажет вам, какие лекарства взять в отпуск.

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Итак, не рассчитывайте, что сможете купить все необходимое уже на базе отдыха. Обязательно сходите перед отъездом в аптеку.

Какие лекарства брать в отпуск?

Бинт нестерильный 5х5 и 5х10 см. Он удобен в применении, обеспечит длительную фиксацию и не вызывает аллергии.

Вата – 1 упаковка. А лучше ватные подушечки – 2 упаковки.

Бактерицидные лейкопластыри (разных размеров). Пластырь оградит от инфекций мелкие ранки и поможет им быстрее затянуться.

Йод, зеленка – по 1 флакончику или фломастеру.

Крем от солнечных ожогов, мелких ссадин, ожогов медузы. Его необходимо брать с большим фактором защиты и водостойкостью.

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Крем от кожных аллергических реакций, а также крем, снимающий зуд и отеки при укусах насекомых.

Антигистаминный препарат – при системных аллергических реакциях, укусах пчел и т. д.

Жаропонижающее.

Оральные септики – берем, если в компании едут люди, склонные к тонзиллитам, ларингитам, фарингитам, то есть если часто болит горло.

Средства от диареи, изжоги, вздутия живота и т. д.

Обезболивающий препарат.

Косметика по уходу за кожей на солнце: солнцезащитный крем, крем после загара и т. д.

Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом и возьмите с собой медикаменты, прописанные конкретно вам.

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