Как провести отпуск: топ-10 вариантов от звезд СТБ

Звезды СТБ рассказали, как провести отпуск этим летом. Какие варианты идеальны в глазах любимых медийных персон? К примеру, судья «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская очень хочет отправиться в кругосветное путешествие на лайнере. Подробнее о том, как провести отпуск, – в материале.

Отдых по Европе: Екатерина Вайвала, сериал «За витриной»

«Как по мне, идеальный отпуск – с любимыми людьми. В этот отпуск хочу поехать в Европу. Новые места всегда интересны. Другая культура, история, архитектура, люди», – делится с нами актриса. Екатерина считает, что ее лучший отдых еще впереди!

Кругосветное путешествие и Италия: Елизавета Фалей, сериал «За витриной»

«Каждый отпуск мы проводим в кругу родных, друзей. Очень любим быть на природе. Часто ездим к бабушкам, дедушкам в деревню. Как же там волшебно, красиво, такой свежий воздух и так красиво поют птицы. А как вкусно моя бабушка готовит национальные блюда белорусской кухни. И, конечно же, мы любим с мужем остаться вместе и уехать куда-нибудь вдвоём. Всегда выбираем интересный тур в красивые места, уезжаем на месяц за границу. Вот, например, в прошлом году мы ездили на машине в кругосветное путешествие. Увидели столько интересных мест и добрались к своим друзьям на свадьбу в Италии. Это самая лучшая свадьба, на которой мы были».

Лучший отдых в Одессе: Владимир Скорик, сериал «Джованни»

Больше по теме: Подборка лучших диких пляжей Одессы-2019

По мнению Владимира Скорика, главное не место, а компания: «В одиночку на Мальдивах я бы хуже отдохнул, чем с женой в Одессе! Условия для отдыха просты – тишина, вода и чистый воздух».

Всегда возвращаемся в Грецию: Дмитрий Чернов, сериал «За витриной»

Дмитрий считает, что отпуск – это период для полета его фантазии. У актера даже есть свой любимый тост: «Ну, за путешествие!». «Ничто так не поднимает настроение, как дорога в аэропорт. Всё, что связано с путешествиями, – люблю абсолютно всё! И горы с палатками, и хорошие отели, разные страны, рафтинг, дайвинг. Короче, туризм – это моё с потрохами! В этом году планируем с супругой посетить Италию, и всегда возвращаемся на Корфу в Греции, там у нас есть свое райское местечко, которое полностью нас перезагружает. Отдыхать необходимо так, чтобы видеть, чувствовать, наблюдать, восторгаться, любоваться, любить. Ведь это ещё один уникальный способ ощутить ритм жизни на полную».

Заново изучить Рим: Вера Кобзарь, сериал «Джованни»

Больше по теме: Солнцезащитный крем для лица: какой SPF и как выбрать

Идеальный отдых для актрисы обязательно должен проходить рядом с морем, хорошей книгой и любимыми людьми. Это отлично помогает забывать о числах, днях недели и даже еде. Вера Кобзарь любит исторические города с исключительно пешими прогулками по карте. Остановки, по мнению актрисы, могут лишь быть для того, чтобы попить кофе с сыром: «В конце все должно быть так: ты от усталости падаешь в кровать, предаваясь воспоминаниям». Вера с большим удовольствием прожила бы уик-энд в безлюдных горах в домике. А еще актриса жаждет отправиться на Байкал! К слову, это место, где родилась талантливая Вера Кобзарь. Актриса говорит, что невысказанная горечь у нее осталась с Римом: «Я бы заново хотела изучить его, но с такими же сумасшедшим человеком, как сама».

Отдых по Европе: Ксения Мишина, сериалы «Крепостная» и «За витриной»

«Отдых с любимыми и родными людьми – самый идеальный. На данный момент мне бы хотелось всей семьей сесть в машину и поехать по Европе, останавливаясь и изучая каждую страну», – делится актриса.

Прага и Канарские острова: Екатерина Варченко, сериалы «Джованни» и «Крепостная»

Екатерина рассказала, что нечасто выезжает в дальние путешествия. Последний раз вместе с семьей девушка летала в Прагу. Правда, она еще и работала там, что не помешало ее мужу с ребенком обойти весь город. Еще актрисе запомнился отдых в январе, опять же всей семьей, на Канарских островах: «Летели двумя перелетами, мой ребёнок развлекал всех в самолете. Мы с мужем там ещё снимались для рекламы в космических скафандрах».

Тур по Америке: Сергей Басок, сериал «За витриной»

Сергей Басок давно мечтает отправиться в Америку: «Для меня сейчас самый крутой отдых – собраться и поехать в тур. Так, чтобы останавливаться по 3–4 дня. Смотреть достопримечательности, на какие-то художественные произведения, активно гулять. Брать машину в аренду и ехать долго-долго по набережной до следующего города. Там останавливаться на 3–4 дня, а потом после всего этого улететь на остров, где никого нет, и там тоже побыть 3–4 дня. Пописать стихи, почитать классическую литературу, послушать хорошую музыку, вдохновиться видами».

Кругосветное путешествие на лайнере: судья «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская

Мечта кулинарного эксперта – кругосветное путешествие на лайнере, которое заняло бы 3 месяца. Елизавета считает, что в скором времени сможет ее осуществить: «Во время этого путешествия я хочу написать роман».

Больше всего в путешествии для звезды важна природа и древняя архитектура. Судья «МастерШеф. Профессионалы» особенно хочет посетить Исландию, Чили и Перу.

Больше по теме: Что читать: 10 книг, которые стоит почитать в отпуске

Каппадокия: отдых ведущего романтического проекта «Холостяк» Григория Решетника

Недавно Григорий Решетник похвастался очень ярким путешествием. Поездка в Каппадокию, полупустынный регион в центральной части Турции, оставила хорошие воспоминания в жизни ведущего и его супруги. Они влюбились в это место, в экскурсии, еду, природу: «Все-таки главный скульптор таких мест – это природа… Это долина любви. Тут даже сдержанных мужчин переполняют романтические чувства».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.