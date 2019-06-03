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Солнцезащитный крем для лица: какой SPF и как выбрать

03.06.2019

Как правильно выбрать солнцезащитный крем для лица? Этот вопрос, пожалуй, задавала себе каждая женщина. В нашем материале читайте о том, зачем нужен  солнцезащитный крем и как его правильно подобрать.

Солнце хоть и дарит нашей коже неповторимый золотистый оттенок, но, тем не менее, оно наносит серьезный вред здоровью. Ученые давно доказали, что УФ-излучения являются причиной преждевременного появления морщин, пигментных пятен, сухости кожи и других проблем, которые пагубно влияют на наше здоровье. Также важно помнить о том, что УФ-лучи могут вызвать появление рака кожи. Именно поэтому очень важно защищать кожу от ультрафиолета.

крем для лица

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Особенности солнцезащитного крема

Для того, чтобы уберечь кожу от вредных излучений, необходимо пользоваться кремами с УФ-защитой. Перед тем, как покупать солнцезащитный средства, необходимо определить свой фототип (степень природной защиты кожи от солнца). Чем светлее кожа, тем она менее защищенная. Женщинам с таким типом кожи нужен крем с SPF 50+. Обладательницам более смуглой кожи можно запастись кремами с SFP 20 и 30.

Расшифровка значения SPF

Аббревиатура SPF (Sun Protection Factor) индикатор, определяющий степень защиты кожи от УФ-лучей. Цифра на баночке крема обозначает количество УФ, которое  блокирует солнцезащитное средство. Так, SPF 15 отфильтровывает 93% УФ-излучений, SPF 30 97%, а SPF 50 99%.

Недавно по рекомендации Европейской комиссии на упаковках кремов производители начали печатать новое обозначение UVA в кружочке. Это означает, что средство обеспечивает минимальный уровень защиты от УФ-лучей (1/3 от степени защиты), который увеличивается со значением SPF.

крем для лица

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Солнцезащитный крем по типу кожи

Однако, для того, чтобы выбрать правильный крем с УФ-защитой, знания одного лишь фототипа недостаточно. Также нужно учитывать и тип кожи. Если у вас жирная кожа, выбирайте крема с легкой текстурой и матирующим эффектом. Обладательницам сухой кожи следует отдать предпочтение средствами с увлажняющими свойствами. Если же у вас чувствительный тип кожи, выбирать крем стоит особо тщательно, ведь он должен учитывать эти особенности.

крем для лица

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Как правильно наносить солнцезащитный крем

  • Крем необходимо использовать за 30 минут до выхода на солнце.
  • Наносить средство нужно очень тщательно. Нельзя пропускать участки кожи. Это важно!
  • Каждые 23часа нужно повторно наносить крем на кожу лица. Особенно если вы находитесь на пляже.  

Относитесь к загару проще. Лучше естественный цвет лица, чем рак кожи.

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