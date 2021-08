Сонцезахисний крем для обличчя: який SPF і як вибрати

Як правильно вибрати сонцезахисний крем для обличчя? Це питання, мабуть, ставила собі кожна жінка. У нашому матеріалі читайте про те, навіщо потрібен сонцезахисний крем і як його правильно дібрати.

Сонце хоч і дарує нашій шкірі неповторний золотистий відтінок, однак при цьому завдає серйозної шкоди здоров’ю. Вчені давно довели, що УФ-випромінювання є причиною передчасної появи зморщок, пігментних плям, сухості шкіри та інших проблем, які згубно впливають на наше здоров’я. Також важливо пам’ятати про те, що УФ-промені можуть спричинити рак шкіри… Саме тому дуже важливо захищати нашу шкіру від ультрафіолету.

Для того, щоб уберегти шкіру від шкідливих випромінювань, необхідно користуватися кремами з УФ-захистом. Перш ніж купувати сонцезахисні засоби, треба визначити свій фототип (ступінь природного захисту шкіри від сонця). Що світліша шкіра, то менше вона захищена. Жінкам зі світлою шкірою потрібен крем із SPF 50. Власницям більш смаглявої шкіри можна запастися кремами з SFP 20 і 30.

Абревіатура SPF (Sun Protection Factor) ‒ індикатор, що визначає ступінь захисту шкіри від УФ-променів. Цифра на баночці крему позначає кількість УФ, яке блокує сонцезахисний засіб. Так, SPF 15 відфільтровує 93% УФ-випромінювань, SPF 30 ‒ 97%, а SPF 50 ‒ 99%.

Нещодавно за рекомендацією Європейської комісії на упаковках кремів виробники зобов’язані друкувати нове позначення ‒ UVA в кружечку. Це означає, що засіб забезпечує мінімальний рівень захисту від УФ-променів (1/3 від ступеня захисту), який збільшується зі значенням SPF.

Та щоб вибрати правильний крем із УФ-захистом, знати лише фототип шкіри недостатньо. Також потрібно враховувати й тип шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, вибирайте крем із легкою текстурою і матуючим ефектом. Власницям сухої шкіри треба віддати перевагу засобам зі зволожувальними властивостями. Якщо ж у вас чутлива шкіра, обирати крем варто особливо ретельно, адже він повинен враховувати ці особливості.

Ставтеся до засмаги простіше. Краще природний колір обличчя, ніж рак шкіри.



