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Медова маска для обличчя: рецепт покроковий

27.05.2019

Мед джерело вітамінів не тільки для всього організму, але і для шкіри. Він покращує насичення клітин киснем та живить клітини. Детальніше про користь медової маски для обличчя, а також покроковий рецепт маски для обличчя з медом в нашому матеріалі.

маска для обличчя з медом

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Маски для обличчя, до складу яких входить мед, є одними з найефективніших і корисних. Таку поживну суміш легко приготувати в домашніх умовах. Вона забезпечить шкірі зволоження, позбавить від дрібних зморшок, зробить більш пружною і сяючою.

Протипоказань для такої процедури ви практично не знайдете. Єдине  чутливість до інгредієнтів, що входять до складу маски. Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами медових масок для обличчя.

Маска для обличчя з медом і вівсяними пластівцями

Лише 2 інгредієнти забезпечать приголомшливий результат. Приготувати таку суміш простіше простого.

Приготування:

  1. Відваріть 2-3 ст. л. вівсяних пластівців.
  2. Як тільки вони охолонуть – змішайте з 1-2 ч. л. меду.
  3. Перемішайте до однорідної консистенції і нанесіть на чисте обличчя.

За 15 хвилин змийте теплою водою. Маска для обличчя з медом і вівсяними пластівцями

Маска для обличчя з меду і яєць

Таку маску можна адаптувати, враховуючи ваші особливості. Якщо ви власниця жирної шкіри – підійде маска для обличчя з меду і білка.

Приготування:

  1. Білок одного яйця збийте в піну.
  2. Змішайте з 1 ст. л. меду і доведіть до однорідної маси.

Нанесіть на обличчя на 20 хвилин. Змийте водою.

Маска для обличчя з медом і картоплею

Ця маска усуне невеликі зморшки, зробить шкіру ніжною і гладенькою.

Приготування:

  1. Відваріть одну картоплину.
  2. Як тільки вона охолоне до кімнатної температури – натріть на дрібній тертці.
  3. Додайте 1 ст. л. меду і змішайте інгредієнти до однорідної маси.

Нанесіть на обличчя на 20 хвилин, а після – змийте водою.

медова маска для обличчя

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Щоб результат був максимально ефективним, пам’ятайте про прості правила:

  • Наносьте маску тільки на очищене обличчя.
  • Перевіряйте чутливість до інгредієнтів суміші (кілька крапель нанесіть на внутрішню частину зап’ястя і простежте за реакцією шкіри впродовж 30 хвилин).
  • Після завершення процедури зволожте обличчя кремом.

Тепер ви знаєте, як зробити медову маску для обличчя в домашніх умовах. Лише кілька процедур, і перші результати вас приємно здивують.

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