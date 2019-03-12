Вітамінна маска від Анжели Липської
12.03.2019
Узимку шкіра обличчя потребує ще більш ретельного догляду. Суперфіналістка «МастерШеф»-8 Анжела Липська знає усе про жіночу красу, а нещодавно вона поділилася рецептом своєї вітамінної маски «В очікуванні весни». Ділимося докладною інструкцією і порадами в матеріалі!
Склад:
- Ягоди годжі – 200 г
- Мед – 100 г
- Сік алое – 2 листи
- Лляна олія – 100 г
- Сметана або вершки – 1 ч. л. (для сухої шкіри)
- Біла глина – 1 ч. л. (для жирної шкіри)
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Інструкція:
- Ягоди годжі перемолоти в кавомолці.
- Змішати ягоди з соком алое, медом і лляною олією.
- Наповнити сумішшю баночку і поставити в холодильник.
- Перед застосуванням додати сметану, вершки або білу глину, в залежності від типу шкіри.
- Наносити чайну ложку маски на вологе обличчя. Через 30 хвилин змити теплою водою і протерти обличчя кубиками льоду.
- Курс маски – один місяць.
- Цю суміш корисно застосовувати і в усередину як вітамінну добавку: чайна ложка за 30 хвилин до сніданку.
ВАЖЛИВО: не застосовувати тим, у кого алергія на мед або алое.
Залишайтеся красивими!
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