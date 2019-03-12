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Вітамінна маска від Анжели Липської

12.03.2019

Узимку шкіра обличчя потребує ще більш ретельного догляду. Суперфіналістка «МастерШеф»-8 Анжела Липська знає усе про жіночу красу, а нещодавно вона поділилася рецептом своєї вітамінної маски «В очікуванні весни». Ділимося докладною інструкцією і порадами в матеріалі!

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Склад:

  • Ягоди годжі – 200 г
  • Мед – 100 г
  • Сік алое – 2 листи
  • Лляна олія – ​​100 г
  • Сметана або вершки – 1 ч. л. (для сухої шкіри)
  • Біла глина – 1 ч. л. (для жирної шкіри)

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Інструкція: 

  1. Ягоди годжі перемолоти в кавомолці.
  2. Змішати ягоди з соком алое, медом і лляною олією.
  3. Наповнити сумішшю баночку і поставити в холодильник.
  4. Перед застосуванням додати сметану, вершки або білу глину, в залежності від типу шкіри.
  5. Наносити чайну ложку маски на вологе обличчя. Через 30 хвилин змити теплою водою і протерти обличчя кубиками льоду.
  6. Курс маски – один місяць.
  7. Цю суміш корисно застосовувати і в усередину як вітамінну добавку: чайна ложка за 30 хвилин до сніданку.

ВАЖЛИВО: не застосовувати тим, у кого алергія на мед або алое.

Залишайтеся красивими!

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