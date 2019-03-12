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Витаминная маска от Анжелы Липской

12.03.2019

Зимой кожа лица нуждается в еще более тщательном уходе. Суперфиналистка «МастерШеф»-8 Анжела Липская знает все о женской красоте, а недавно она поделилась рецептом своей витаминной маски «В ожидании весны». Делимся подробной инструкцией и советами в материале!

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Состав:

  • Ягоды годжи – 200 г
  • Мед – 100 г
  • Сок алое – 2 листа
  • Льняное масло – 100 г
  • Сметана или сливки – 1 ч. л. (для сухой кожи)
  • Белая глина – 1 ч. л. (для жирной кожи)

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Инструкция:

  1. Ягоды годжи перемолоть в кофемолке.
  2. Смешать ягоды с соком алое, медом и льняным маслом.
  3. Наполнить смесью баночку и поставить в холодильник.
  4. Перед применением добавить сметану, сливки или белую глину, в зависимости от типа кожи.
  5. Наносить чайную ложку маски на влажное лицо. Через 30 минут смыть теплой водой и протереть лицо кубиками льда.
  6. Курс маски – один месяц.
  7. Эту смесь полезно применять и во внутрь как витаминную добавку: чайная ложка за 30 минут до завтрака.

ВАЖНО: не применять тем, у кого аллергия на мед или алое.

Оставайтесь красивыми!

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