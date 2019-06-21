Аерофобія – одна з найпоширеніших фобій в сучасному світі. Влітку вона особливо актуальна, адже це час відпусток, а значить, кількість людей, які користуються послугами авіакомпаній, значно збільшується. Як побороти аерофобію? Про це докладно розповіла головний психолог StarLightMedia Ірина Шабаєва.

Аерофобія ‒ це ірраціональний страх польотів літаками.

За статистикою страх перед польотом відчувають близько 25% пасажирів. Однак, не варто плутати звичайне хвилювання та аерофобію. Якщо ви просто трохи нервуєте перед посадкою на літак, але можете самостійно впоратися з цим, то, значить, ви просто боїтеся літати. Але якщо перед перельотом ви панікуєте, вам складно дихати, то це точна ознака аерофобії.

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Причини виникнення аерофобії:

Страх перед поломкою літака або помилкою пілотів.

Страх опинитися у замкнутому просторі літака. Цей страх пов’язаний із тим, що у разі виникнення аварійної ситуації в пасажирів немає можливості залишити літак, тобто врятуватися.

Страх висоти.

Страх перед несприятливими погодними умовами (особливо взимку або в похмуру погоду).

Страх води (гідрофобія), особливо якщо літак летить над морем.

Страх перед першим польотом (страх невідомості).

Страх нічних перельотів (ніктофобія). Пасажир може думати, що вночі видимість погана, а значить, ризик авіакатастрофи збільшується. Іноді є страх того, що пілот може заснути (адже ніч).

Страх перед зльотом, посадкою або турбулентністю.

У кожної людини аерофобія проявляється по-різному. На фізичному рівні може виникати тремор, тахікардія, підвищення артеріального тиску, запаморочення, ускладнене дихання, діарея або інші проблеми шлунково-кишкового тракту, Також люди, які страждають аерофобією, можуть втратити здатність тверезо мислити, впадати в паніку тощо.

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Як боротися з аерофобією

Для того, щоб побороти аерофобію, фахівці рекомендують звертатися по допомогу до психологів. Завдяки короткочасним психотерапевтичним методикам ‒ когнітивно-поведінковій терапії, гіпнозу і НЛП ‒ можна побороти страх перед польотами. Психолог навчає пацієнта прийомам релаксації, а також допоможе змінити деструктивні переконання або переконання, які підтримують страх та тривогу на ті, що є більш ресурсні.Також психолог допомагає позбутися нав’язливих переконань і формує у пацієнта нові патерни поведінки та мислення.

Поради: як побороти аерофобію

Якщо ж у вас немає коштів для відвідування психолога або ви з якихось причин не можете піти на прийом до такого фахівця, пропонуємо вам кілька порад, за допомогою яких можна впоратися з аерофобією.

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Подивіться статистику

Літак ‒ один із найбезпечніших видів транспорту! Якщо подивитися статистику, то аварії на землі (особливо автокатастрофи) трапляються набагато частіше, ніж у повітрі. Ймовірність того, що ви потрапите в авіакатастрофу, приблизно 1 до 5 мільйонів. Згадуйте про цей факт щоразу, коли у вас будуть з`являтися погані думки.

Заздалегідь підготуйтеся до перельоту

Зберіть валізу за декілька днів до рейсу, напередодні вильоту виспіться. Приїдьте в аеропорт трохи раніше зазначеного часу: так ви зможете уникнути непередбачених ситуацій, які можуть посилити тривогу.

Розважте себе

Для того, щоб знизити тривогу, потрібно себе чимось зайняти. Під час перельоту подивіться улюблений фільм або серіал, почитайте книгу, розгадайте кілька кросвордів. Одним словом, зробіть усе, що допоможе вам відволіктися від негативних думок. Якщо нічого з переліченого вище не допомагає, просто поговоріть зі своїм супутником. Нарешті ‒ покличте бортпровідника та поставте йому кілька запитань. Впевнені, він зможе відповісти на всі питання, що вас цікавлять, і багато розповість про роботу літака.

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Отримайте повну інформацію про політ

Іноді страх польоту ‒ це непереносимість невизначеності. Адже перельоти пов’язані зі складним розумінням того, як саме летить літак. Людині важко визначити, чи все добре та чи все відбувається за планом. Ми знаємо, як це ходити, лежати, сидіти… Але не літати. Тобто людина не має власного фізичного досвіду літати, але має досвід падати (і це боляче). І не може вплинути на те, як пройде політ. Саме це викликає тривогу та страх. Тому важливо робити те, на що ми можемо вплинути: взяти всі документи, приїхати вчасно в аеропорт, потурбуватися про свої особливості харчування, дотримуватись правил польоту для пасажирів. Усе інше ‒ робота великої команди професіоналів із багатющим досвідом.

Думайте про приємне

Необхідно сприймати політ як етап, а не як цілу подію. Думайте про мету подорожі. Адже в житті шлях не завжди рівний ‒ іноді доводиться перетинати декілька перешкод. Найголовніше те, куди й для чого ви подорожуєте. Саме очікування результату, місця призначення має стати стимулом, який допоможе знизити відчуття дискомфорту від польоту.

Не переїдайте та не вживайте алкоголь

Не варто перед польотом вживати багато їжі. У нестандартних ситуаціях шлунок може повести себе по-різному. Погодьтеся, провести політ в кабінці туалету в літаку ‒ перспектива не з найкращих. Також не варто вживати багато алкоголю. Бажання випити «для хоробрості» може зіграти з вами злий жарт. Адже алкоголь є не антидеприсантом, а навпаки, ‒ депрессантом. Він не зніме справжню тривогу, адже у крові буде забагато адреналіну. А от завадити психіці себе заспокоїти може. До того ж алкоголь погіршить самопочуття пасажира після перельоту, чим закріпить негативний присмак та впевненість у тому, що переліт ‒ це не тільки страшно, а й неприємно.

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Обирайте правильне місце

Якщо ви боїтеся літати, то краще за все обирайте місце біля проходу, подалі від ілюмінатора. Так ви зможете уявити, що просто сіли, наприклад, в автобус. До речі, за статистикою, найбезпечніші місця розташовані в літаку між його крилами.

Зберігайте спокій під час турбулентності

Якщо все-таки трапилася неприємна ситуація й літак потрапив у зону турбулентності, не панікуйте. Дихайте глибше та сфокусуйте увагу на почуттях у тілі. Треба змістити фокус із зовні ‒ всередину. Зосередьтеся на пальцях ніч чи на кінчику на носі. Дайте собі команду відчути шкіру, дотик до одягу, температуру. Можна написати список необхідних зон уваги, оскільки під час тривоги складно згадати, що саме треба відчути. Пам’ятайте, пілоти проходили спеціальне навчання й точно знають, як поводитися в подібних ситуаціях. До того ж навантаження, що діють на літак під час турбулентності, набагато нижчі, ніж ті, які можуть відчувати автомобілі або потяги під час руху. Тому ймовірність авіакатастрофи через турбулентність дуже мала.

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Фіксуйте власні досягнення

Після кожного перельоту балуйте себе невеличкими приємностями (адже ви ‒ молодець!). Для візуалізації власного досвіду можно збирати якісь дрібнички та складати іх в одне місце, наприклад коробку чи вазу, щоб бачити власний досвід та спостерігати за тим, як він росте. Це буде вас стимулювати під час підготовки до наступного польоту: перельотів уже було багато ‒ і ви все витримали! Отже, попереду чергова подорож, з очікуванною ціллю.

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