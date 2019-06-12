Безвіз відкрив мільйонам українцям можливість подорожувати Європою легко та без зайвих клопотів. Але багато співвітчизників ще й досі не наважилися на подорож. Які міфи зупиняють українців перед мандрівкою Європою? Що таке tax free та як ним користуватися? Як їхати за безвізом? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете в нашому матеріалі!

Більше на тему: Аерофобія: що це і як не боятися літати на літаку

Міф № 1. Для виїзду до Європи потрібно мати рахунок у банку

Звичайному туристу необов’язково мати рахунок у банку. Достатньо показати готівкою кількасот євро.

Від 3 до 270 євро на день – мінімальна сума, яку необхідно мати з собою для перетину кордону з країнами Європейського Союзу.

Якщо ви їдете за запрошенням, матеріальні витрати може взяти на себе приймаюча сторона.

В Євросоюзі діє так званий «шенгенський прикордонний кодекс», де зазначено порядок і правила перетину кордону іноземцями. Прикордонна перевірка заснована на правилах, прописаних в цьому документі, і зводиться до головної мети – переконатися, що мандрівник не планує порушувати європейські міграційні правила. Відсутність рахунку в банку чи кредит не можуть стати перепоною для вашого приїзду в країну безвізу. Єдиний виняток – якщо в базі прикордонників є заборона на ваш виїзд з України.

Міф № 2. Шопінг у Європі навіть з безвізом залишився дорогим задоволенням

Для вдалого шопінгу найкраще вирушати в так звані аутлети – містечка магазинів, де протягом року можна купувати речі з великими знижками, що дозволяє економити кошти навіть з урахуванням перельоту й проживання. Врахуйте, що аутлети бувають монобрендові і мультибрендові.

Не забувайте про сезонні розпродажі – є можливість купити речі в два рази дешевше, ніж в Україні.

Tax free – це можливість повернути собі податок VAT від суми купленого на території іншої країни товару. В країнах ЄС розмір податку становить до 27%. Оскільки податок VAT (ПДВ) нараховується для внутрішнього обороту країни, при реалізації товарів за кордон (експорт) використовують ціни нетто, тобто без VAT.

В аеропортах зазвичай є вивіски Tax Refunds або Tax Free. У таких пунктах ви можете повернути собі витрачені кошти. Врахуйте, що в багатьох аеропортах вже ввели спрощений електронний повернення коштів. Все що потрібно – правильно оформлений чек для повернення. Скануєте код на чеку і забирайте гроші в спеціальному офісі повернення (Refund Office). Повернення податку виробляє оператор готівкою або на картку, який бере за це невелику комісію.

Більше на тему: Країни без оформлення віз для українців: куди поїхати відпочивати

Для повернення коштів необхідно:

Здійснити купівлю на чималу суму єдиним чеком. Кожна країна визначає для себе розмір суми для повернення самостійно. Під час купівлі потрібно попросити продавця заповнити чек для повернення tax free. В межах однієї країни в різних магазинах різні вимоги до оформлення чека. Тому ще перед купівлею уточніть в адміністрації магазину, чи видають вони чеки для повернення tax free, та які умови необхідно для цього виконати. Іноді для оформлення додатково просять пред’явити паспорт. Прослідкуйте, щоб у вашому чекові для повернення VAT обов’язково було зазначено такі дані:

ім’я та прізвище покупця;

номер закордонного паспорта;

країна проживання;

розмір і дата купівлі;

сума повернення податку.

Якщо ви не встигли скористатися послугами tax free перед вильотом з аеропорту, гроші можна повернути у банках України.

Варто зазначити, що в деяких містах tax free є не тільки в аеропорту – офіси повернення можна знайти в місті, а деякі магазини можуть зробити повернення коштів на місці відразу після покупок.

Міф № 3. Біометричний паспорт і безвізовий режим – можливість працювати й навчатися в Європі

Якщо ви працюєте в Європі нелегально, вам можуть заборонити в’їзд до країн ЄС назавжди. Тому перед від’їздом на роботу обов’язково оформлюйте відповідну візу.

Студентам підпрацьовувати під час навчання не можна.

Якщо це офіційна робота, потрібно додатково оформити офіційні документи, а це інша віза. Вона не перекреслює візу для навчання, але надає право працювати.

Як зекономити на проживанні та перельоті:

Квартири або кімнати, які можна орендувати на короткий термін, в Європі називаються апартаментами. Мандрівники радять зупинити свій вибір саме на них. Вартість апартаментів набагато нижча, ніж номеру в готелі, а комфортабельність краща, ніж у хостелі. Для економії на авіаквитках скористайтесь уже перевіреною схемою. Чим раніше до дати виїзду ви купите квитки, тим дешевше вони будуть коштувати. Зверніть увагу на бюджетні лоукост і розпродажі квитків. Більшість авіакомпаній пропонують особливі ціни за півроку-рік до поїздки. Чимало мандрівників розглядають тільки прямі перельоти, але найчастіше рейси з пересадками в рази дешевше. Ви можете самостійно вибирати зручні міста для стикування, залишаючись в них від години до декількох днів.

Більше на тему: Отримання закордонного паспорту для українців: покрокова інструкція

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.