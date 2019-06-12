Безвиз открыл миллионам украинцев возможность путешествовать по Европе легко и без лишних хлопот. Но многие соотечественники еще не решились на поездку. Какие мифы останавливают украинцев перед путешествием по Европе? Что такое tax free и как им пользоваться? Как ехать по безвизу? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем материале!

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Миф № 1. Для выезда в Европу нужно иметь счет в банке

Обычному туристу необязательно иметь счет в банке. Достаточно показать наличными несколько сот евро.

От 3 до 270 евро в день – минимальная сумма, которую необходимо иметь с собой для пересечения границы со странами Европейского Союза. Все зависит от

Если вы едете по приглашению, материальные затраты может взять на себя принимающая сторона.

В Евросоюзе действует так званый «шенгенский пограничный кодекс», где указан порядок и правила пересечения границы иностранцами. Пограничная проверка основана на правилах, прописанных в этом документе, и сводится к главной цели – убедиться, что путешественник не планирует нарушать европейские миграционные правила. Отсутствие счета в банке или кредит не могут стать преградой для вашего приезда в страну безвиза. Единственное исключение – если в базе пограничников указан запрет на ваш выезд из Украины.

Миф № 2. Шопинг в Европе даже с безвизом остался дорогим удовольствием

Для удачного шопинга лучше всего отправляться в так называемые аутлеты – городки магазинов, где в течение года можно покупать вещи с большими скидками, что позволяет экономить средства даже с учетом перелета и проживания. Кстати, аутлеты бывают монобрендовые и мультибрендовые.

Не забывайте о сезонных распродажах – есть возможность купить вещи в два раза дешевле, нежели в Украине.

Tax free – это возможность вернуть себе налог VAT от суммы купленного на территории другой страны товара. В странах ЕС размер налога составляет до 27%. Поскольку налог VAT (НДС) начисляется для внутреннего оборота страны, при реализации товаров за границу (экспорт) используют цены нетто, то есть без VAT.

В аэропортах обычно есть вывески Tax Refunds или Tax Free. В таких пунктах можно вернуть себе потраченные средства. Учтите, что во многих аэропортах уже ввели упрощенный электронный возврат средств. Все что нужно – правильно оформленный чек для возврата. Сканируете код на чеке и забирайте деньги в специальном офисе возврата (Refund Office). Возврат налога производит оператор наличными или на карту, который берет за это небольшую комиссию.

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Для возврата средств необходимо:

Сделать покупку на определенную сумму единым чеком. Каждая страна определяет для себя размер суммы для возврата самостоятельно. При покупке необходимо попросить продавца заполнить чек для возврата tax free. В пределах одной страны в различных магазинах разные требования к оформлению чека. Поэтому еще перед покупкой уточните у администрации магазина, выдают ли они чеки для возврата tax free, и условия, которые необходимо для этого выполнить. Иногда для оформления дополнительно просят предъявить паспорт. Проследите, чтобы в вашем чеке для возврата VAT обязательно были указаны следующие данные:

имя и фамилия покупателя;

номер заграничного паспорта;

страна проживания;

размер и дата покупки;

сумма возврата налога.

Если вы не успели воспользоваться услугами tax free перед вылетом из аэропорта, деньги можно вернуть в банках Украины.

Стоит отметить, что в некоторых городах tax free есть не только в аэропорту – офисы возврата можно найти в городе, а некоторые магазины могут сделать возврат средств на месте сразу после покупок.

Миф № 3. Биометрический паспорт и безвизовый режим – возможность работать и учиться в Европе

Если вы работаете в Европе нелегально, вам могут запретить въезд в страны ЕС навсегда. Поэтому перед отъездом на работу обязательно оформляйте соответствующую визу.

Студентам подрабатывать во время учебы нельзя.

Если это официальная работа, нужно дополнительно оформить официальные документы, а это другая виза. Она не перечеркивает визу для обучения, но дает право работать.

Как сэкономить на проживании и перелете:

Квартиры или комнаты, которые можно арендовать на короткий срок, в Европе называются апартаментами. Путешественники советуют остановить свой выбор именно на них. Стоимость апартаментов гораздо ниже, чем номера в гостинице, а комфортабельность лучше, чем в хостеле. Для экономии на авиабилетах воспользуйтесь уже проверенной схемой. Чем раньше до даты выезда вы купите билеты, тем дешевле они будут стоить. Обратите внимание на бюджетные лоукосты и распродажи билетов. Большинство авиакомпаний предлагают особенные цены за полгода-год до поездки. Многие путешественники рассматривают только прямые перелеты, но зачастую рейсы с пересадками в разы дешевле. Вы можете самостоятельно выбирать удобные города для стыковки, оставаясь в них от часа до нескольких дней.

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